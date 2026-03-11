Deze merken maken smartphones opeens duurder (maar niet in Nederland)

Het lijkt erop dat twee bekende smartphonemerken bestaande toestellen duurder gaan maken. De reden? Sommige telefoononderdelen kosten steeds meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oppo en Oppo verhogen de prijzen

De Chinese smartphonemaker Oppo verhoogt spoedig de prijzen van zijn toestellen. Hierbij gaat het niet om nieuwe telefoons, maar smartphones die momenteel al te koop zijn. Gizmochina meldt dat Oppo in zijn webwinkel melding maakt van de prijsverhoging, die vanaf maandag 16 maart ingaat.

Het gaat op dit moment om de goedkopere telefoons van Oppo, in bijvoorbeeld de A-serie. Ook OnePlus, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt, gaat de prijzen voor smartphones verhogen. Oppo laat wel weten dat duurdere toestellen in de Reno- en Find-reeks niet worden getroffen.

Oppo geeft als reden voor de prijsverhoging de ‘stijgende kosten van meerdere telefoononderdelen’. Hier wordt waarschijnlijk het wereldwijde tekort aan werkgeheugen mee bedoeld. Verder meldt de fabrikant dat tablets niet duurder worden.

Het was eerst niet duidelijk of de prijsverhogingen ook in Nederland en België worden doorgevoerd. De melding staat alleen in de Chinese webwinkel van Oppo. De fabrikant laat nu aan Androidworld het volgende weten: ‘wij zullen in Nederland en België geen prijsverhogingen toepassen op bestaande producten”.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkopere toestellen

Oppo richt zich in Nederland vooral op de Reno- en Find-telefoons, maar verkoopt ook goedkopere A-toestellen. Een voorbeeld hiervan is de Oppo A5 Pro 5G, die vorig jaar is gelanceerd en momenteel nog € 160,- kost. Het toestel valt vooral op door de stevige behuizing en is schokbestendig en bestand tegen stof en water.

OnePlus bracht eind vorig jaar de OnePlus 15 en 15R uit, twee high-end smartphones met adviesprijzen van respectievelijk 1099 en 699 euro. Goedkopere smartphones brengt het merk nog maar mondjesmaat uit. Op dit moment verkoopt OnePlus de Nord 5 (449 euro) en Nord CE 5 (349 euro).