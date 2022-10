OnePlus Nord N300 officieel: dit is de nieuwe budgetsmartphone

OnePlus heeft een betaalbaar toestel gepresenteerd in de vorm van de Nord N300. De smartphone kost een kleine 250 euro en gaat daarmee de strijd aan in het budgetsegment.

OnePlus Nord N300 officieel: dit moet je weten

OnePlus brengt smartphones uit in verschillende prijsklassen en komt nu met een betaalbare telefoon. De OnePlus Nord N300 is gepresenteerd voor de Amerikaanse markt als opvolger van de Nord N200. De OnePlus Nord N100 was hier juist wel te koop, kostte 199 euro en verscheen eind oktober 2020.

De nieuwste smartphone is uitgerust met een Dimensity 810-chip van MediaTek, 64GB opslag en 4GB werkgeheugen. Er is gekozen voor een iets groter scherm dan bij zijn voorganger. Het display is 6,56 inch groot en het gaat om een lcd-paneel met een hd+-resolutie. Verversen doen de pixels maximaal 90 keer per seconde voor een vloeiende ervaring.

De enkele frontcamera van 8 megapixel is verstopt in de druppelnotch aan de voorzijde. Op de achterkant zijn twee camera’s geplaatst, waarbij alleen de hoofdcamera een fijne is. Die heeft namelijk een prima resolutie van 48 megapixel. De tweede sensor wordt alleen gebruikt voor het opslaan van diepte-informatie, wat handig is voor portretfotografie.

We zien het gloednieuwe Android 13 met daaroverheen de OxygenOS-schil. Het is onduidelijk hoe het met het updatebeleid zit. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met maximaal 33 Watt.

Prijs en betaalbare OnePlus-toestellen in Nederland

De Nord N300 heeft een adviesprijs van 228 dollar. Omgerekend naar euro’s (inclusief BTW) komt dat neer op zo’n 250 euro. Het toestel ligt vanaf 3 november in de Amerikaanse winkels. Of het bedrijf plannen heeft om de N300 naar Europa te brengen, is nog onbekend.



Ben je op zoek naar een smartphone in deze prijsklasse van het bedrijf? Dan kun je eens kijken naar de OnePlus Nord CE2 Lite of Nord CE. Natuurlijk kun je ook verder zoeken op onze website, want wij hebben alle Android-smartphones voor je uitgelicht.

