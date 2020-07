Met de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus verschijnen in korte tijd twee betaalbare 5G-smartphones, die de nodige overeenkomsten hebben. Toch zijn er ook duidelijke verschillen en in deze vergelijking bespreken we ze met je.

OnePlus Nord vs Motorola Moto G 5G Plus

De OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus zijn allebei onlangs aangekondigd en hebben – ondanks dat ze aan de buitenkant niet op elkaar lijken – veel gemeen. Zo beschikken ze allebei over een Snapdragon 765(G)-chip, die 5G-ondersteuning met zich meebrengt. Daarnaast hebben de toestellen allebei een 90Hz-scherm, vier camera’s achterop en zelfs twee selfiecamera’s.

Daar komt bij dat de toestellen ongeveer hetzelfde kosten en dus met elkaar concurreren. Hieronder bespreken we de belangrijkste features en verschillen tussen de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus, zodat je precies weet wat de telefoons te bieden hebben.

1. Grote schermen, dubbele selfiecamera

Zoals je van een smartphone anno 2020 zou verwachten, hebben de OnePlus Nord en Moto G 5G Plus een fors scherm dat bijna de hele voorkant vult. Het scherm van de Moto G 5G Plus is met 6,7 inch wel iets groter dan dat van de OnePlus Nord (6,44 inch). De Moto is ook langer, breder en dikker dan de Nord en ook iets zwaarder.

De smartphones hebben allebei een full-hd-scherm, maar dat van de OnePlus Nord is een amoled-display. De Moto G 5G Plus moet het doen met een minder goed lcd-display. Door het amoled-paneel zien beelden er mooier uit op de Nord, en oogt zwart ook echt als zwart.

Dit wil niet zeggen dat de Moto 5G Plus een slecht scherm heeft. In tegendeel zelfs, want het display is lekker scherp, kleurrijk en heeft bovendien een 21 bij 9-beeldverhouding. Daardoor kun je films in volledig formaat kijken. Verder hebben beide telefoons een 90Hz-display, waardoor beelden soepeler ogen en de smartphones sneller aanvoelen.

Opvallend hebben beide smartphones een dubbele selfiecamera, die in het scherm zelf zit verwerkt. De OnePlus Nord-telefoon heeft een normale 32 megapixel-selfiecamera en 8 megapixel-groothoeklens, waarmee je bredere zelfportretten maakt. Bij de Moto G 5G Plus zien we dezelfde set-up, maar de selfiecamera maakt kiekjes in 16 megapixel.

2. Hardware: 5G en Snapdragon 765

Zowel de OnePlus Nord als Motorola Moto G 5G Plus hebben een Snapdragon 765(G)-chip, een vlotte processor die ook 5G ondersteunt. Hier heb je in Nederland nog niet veel aan, maar daar komt nog verandering in. Het is echter fijn dat beide telefoons klaar zijn voor de toekomst.

De vingerafdrukscanner van de OnePlus Nord zit onder het scherm, die van de Moto G 5G Plus zit aan de zijkant (in de aan/uitknop). In de praktijk werkt een fysieke vingerafdrukscanner vaak sneller dan een scanner onder het scherm. Verder heeft de Moto G 5G Plus een handige feature die ontbreekt bij de Nord: een koptelefoonaansluiting.

De Nord is op papier iets krachtiger dan de Moto. Het OnePlus-toestel heeft standaard 8GB aan werkgeheugen, terwijl de Moto G 5G Plus het met de helft moet doen. De Motorola-telefoons verschijnt ook in een versie met 6GB RAM. De duurste versie van de Nord heeft zelfs 12GB werkgeheugen.

Daarnaast heeft de goedkoopste versie van de Moto 64GB aan opslag, terwijl je bij de OnePlus Nord standaard 128GB krijgt. Bij de Moto G 5G Plus is dat uit te breiden, bij de Nord niet. Hierbij is het ook goed om te weten dat het instapmodel van de Moto G 5G Plus met 349 euro een stukje goedkoper is dan de Nord, die 399 euro kost.

3. Android 10, maar ander updatebeleid

Op softwaregebied verschillen de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus behoorlijk van elkaar. Hoewel beide smartphones allebei draaien op een schone versie van Android 10, zijn de softwareskins van de fabrikanten verschillend. OnePlus breidt Android uit met allerlei opties om de software naar eigen wens aan te passen, terwijl Motorola heel dicht bij stock-Android blijft.

Daarnaast is het updatebeleid van OnePlus duidelijk beter dan dat van Motorola. De Nord krijgt twee jaar lang Android-upgrades, wat betekent dat de smartphone wordt bijgewerkt naar Android 11 en 12. De Moto G 5G Plus krijgt slechts één upgrade naar Android 11, en daarna houdt het (hoogstwaarschijnlijk) op. Dat is jammer en als je updates erg belangrijk vindt, kun je beter voor de Nord kiezen.

Verder ontvangt de OnePlus Nord drie jaar lang beveiligingsupdates, bij de Moto G 5G Plus is dit twee jaar. Al met al krijgt de OnePlus-telefoon langer en meer updates dan de Moto, waarbij OnePlus bovendien een stuk sneller is het met updaten van zijn smartphones.

4. Accu en oplaadsnelheid

Bij grote schermen met 90Hz-ondersteuning, krachtige hardware en 5G hoort een grote accu. De Moto G 5G Plus heeft een forse 5000 mAh-accu, die duidelijk groter is dan de 4115 mAh-batterij van de Nord. Het toestel is daarom wel iets dikker en zwaarder. Bovendien heeft de Moto een groter LCD-scherm dan de Nord, wat ook meer energie vreet.

Hoewel we geen uitspraken kunnen doen over de accuduur van beide toestellen (houd daarvoor onze reviews in de gaten), moeten ze allebei makkelijk een volle dag meegaan. Motorola belooft zelfs dat de Moto G 5G Plus twee dagen op een volle lading meegaat. In de review, die binnenkort verschijnt op Android Planet, lees je of dit echt zo is.

De OnePlus Nord wint het wel als het om oplaadsnelheid gaat. De smartphone wordt geleverd met een Warp Charge 30T-oplader (30 Watt), waarmee de accu na 30 minuten voor zo’n 70 procent vol zit. De Moto G 5G Plus heeft een minder snelle 20 Watt-oplader en hoewel dat zeker niet slecht is, duurt het opladen wel een stuk langer. Ook omdat de minder krachtige oplader een grotere accu moet vullen. Draadloos opladen ontbreekt overigens op beide telefoons.

5. Camera’s

De OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus hebben allebei een viervoudige camera achterop, waarbij de setup vrijwel identiek is. De smartphone hebben allebei een primaire 48 megapixel-camera, al heeft alleen de Nord ook optische beeldstabilisatie. Dit helpt tegen bewegingsonscherpte en zorgt er ook voor dat foto’s in het donker scherper zijn.

Verder zien we een 8 megapixel-groothoeklens op beide toestellen en een dieptesensor voor portretfoto’s. Tot slot is bij de Nord een 2 megapixel-macrocamera aanwezig, bij de Moto G 5G Plus is dit een 5 megapixel-lens. Daardoor ogen macrofoto’s ietsjes scherper.

Het is lastig te zeggen hoe goed de camera’s daadwerkelijk zijn en in hoeverre de toestellen op dat gebied van elkaar verschillen. In de uitgebreide reviews van de OnePlus Nord en Motorola Moto G 5G Plus lees je binnenkort precies hoe goed de foto’s zijn die de telefoons maken.

6. Prijzen en release

De OnePlus Nord heeft een adviesprijs van 399 euro en is – net als de Moto G 5G Plus – zowel los als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar. De Moto-telefoons is met een prijs vanaf 349 euro iets goedkoper en ligt later deze maand in de winkels. De release van de OnePlus Nord vindt op 4 augustus plaats.

OnePlus Nord adviesprijs

128GB opslag en 8GB werkgeheugen: 399 euro

256GB opslag en 12GB werkgeheugen: 499 euro

Motorola Moto G 5G Plus adviesprijs

64GB opslag en 4GB werkgeheugen: 349 euro

128GB opslag en 6GB werkgeheugen: 399 euro

Al met al heeft de OnePlus Nord op papier iets meer te bieden dan de Motorola Moto G 5G Plus, ook als je de duurdere versie van de Moto tegenover de OnePlus-telefoon zet. De Nord heeft een amoled-scherm, meer werkgeheugen en opslag, een camera met optische beeldstabilisatie, betere software-ondersteuning en sneller opladen.

De Moto G 5G Plus heeft daarentegen een veel grotere accu, schonere software en een groter display. Ook de vingerafdrukscanner aan de zijkant is sneller dan die van de OnePlus Nord en de Moto G 5G Plus heeft een koptelefoonaansluiting.

In onze reviews lees je hoe de toestellen in de praktijk bevallen en hoe goed de camera’s, prestaties en accuduur bijvoorbeeld is. Houd daarvoor onze website, de nieuwsbrief en Android Planet-app in de gaten.