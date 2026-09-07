‘Zien: dit is de Oppo Find X10 Pro Max met 3(!) 200 megapixel-camera’s’

Er zijn foto’s opgedoken van het volgende vlaggenschip van Oppo: de Find X10 Pro Max. Het belangrijkste wapenfeit van dit toestel vinden we achterop: maar liefst drie camera’s van 200 megapixel.

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‘Oppo Find X10 Pro Max te zien op foto’s

Deze maand presenteert Oppo twee nieuwe high-end smartphones in China. Het gaat om de Find X10 en de Find X10 Pro Max. Die laatste wordt volgens geruchten een echt fotografiebeest. Zowel de hoofdcamera, de groothoeklens als de telelens zouden een resolutie hebben van 200 megapixel. Er bestaan op dit moment nog geen telefoons die datzelfde kunnen zeggen.

Fixed Focus Digital, een Chinese lekker, publiceerde onderstaande foto’s van de Oppo Find X10 Pro Max. Daarop is te zien dat het camera-eiland over de gehele breedte van het toestel loopt. Het vierkant met de lenzen lijkt nog iets verder uit te steken. Ook zien we dat de witte variant veel weg heeft van de Find X9 Ultra, die Oppo eerder dit jaar uitbracht in Nederland. Hij heeft dezelfde structuur van nepleer, alleen in een andere kleur.

De Find X10 Pro Max lijkt de rechtstreekse opvolger te worden van de Find X9 Pro. De smartphone zou een fonkelnieuwe MediaTek Dimensity 9600 Pro aan boord hebben, één van de snelste chips ooit. Daarnaast zal ook de accuduur niet tegenvallen, want er zit een batterij van 8000 mAh in het toestel. Die kun je vermoedelijk opladen met maximaal 100 watt, waardoor hij snel weer vol zit.

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Later waarschijnlijk ook naar Nederland

Zoals gezegd presenteert Oppo de twee Find X10-telefoons deze maand al in China. Ze zullen dan niet direct in de Nederlandse winkels liggen. Toch verwachten we ze hier wel nog voor het einde van het jaar. Wie er eentje wil kopen, zal zijn spaarrekening moeten plunderen. De Oppo Find X9 Pro had hier bijvoorbeeld een adviesprijs van 1299 euro. Inmiddels koop je hem voor € 999,-.

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