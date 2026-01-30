Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
30 januari 2026, 16:57
2 min leestijd
Heeft jouw Android-toestel een update gekregen? Check dit overzicht!

Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 5 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S25 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S25 Plus – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S25 Ultra – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S25 FE – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S24 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S24 Plus – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S24 Ultra – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S24 FE – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S23 FE – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S22 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S22 Plus – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S22 Ultra – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy S21 FE – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A56 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A54 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A53 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A36 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A26 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy A23 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Samsung Galaxy Tab A9 Plus – Beveiligingsupdate van januari 2026
Oppo

  • Oppo Find X9 – Beveiligingsupdate van januari 2026
  • Oppo Find X9 Pro – Beveiligingsupdate van januari 2026

Xiaomi

  • Xiaomi 14T Pro – Android 16-update met HyperOS 3
  • Xiaomi 14T Ultra – Android 16-update met HyperOS 3

Bedankt voor de tips, Geert, Ard, Gerrit, Wim en Ruud!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

