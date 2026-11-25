De kans bestaat dat jij nog een of meerdere oude telefoons op zolder hebt liggen. Dat zou slim zijn, want sommige modellen zijn tegenwoordig veel geld waard. Lees snel verder om te ontdekken of dat voor jou ook het geval is!

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Check op zolder of in die ene la

Sommige oude telefoons zijn tegenwoordig honderden tot duizenden euro’s waard. De echte mazzelaars hebben nog een originele iPhone uit 2007. Een uitzonderlijk goed bewaard, ongeopend exemplaar daarvan (met slechts 4GB opslagruimte) werd onlangs op een veiling verkocht voor omgerekend 150.000 euro. Maar ook voor Android-telefoons worden soms flinke bedragen betaald.

Het gaat dan vaak om bijzondere modellen, bijvoorbeeld van good old Nokia, maar ook van Motorola. Die zijn niet alleen behoorlijk oud, maar in veel gevallen ook zeldzaam. In goede staat en eventueel in de originele verpakking zijn sommige telefoons écht veel geld waard. Zeker als je de juiste verzamelaars weet te bereiken. We zetten graag een paar klassiekers voor je op een rijtje.

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Onverwoestbare Nokia’s

De honderden verschillende Nokia-modellen die tussen 1998 en 2008 verschenen, hebben lang niet allemaal de legendarische status bereikt van bijvoorbeeld de 3310 (Snake!), de 3210 of de 8110 (The Matrix). Vooral bijzondere uitvoeringen en exemplaren in de originele verpakking kunnen bij verzamelaars flinke bedragen opleveren, soms tot wel duizenden euro’s.

Voor een gewone, gebruikte 3310 of 8110 hoef je echter geen hoge bedragen te verwachten. Op Marktplaats worden momenteel ruim duizend Nokia’s aangeboden, het merendeel voor een paar tientjes of nog minder. Soms heb je wel geluk dat je iets bijzonders in huis hebt. De Nokia 5510 bijvoorbeeld.

De Nokia 5110 is een stuk minder waard

Dat model uit 2001 is een stuk onbekender dan de 3310, maar alleszins een verzamelobject. Deze telefoon had een volwaardig QWERTY-toetsenbord en zelfs een muziekspeler. De bijzondere vormfactor maakt de 5510 tegenwoordig tot een gewilde telefoon. Een exemplaar in de originele, ongeopende verpakking werd volgens buitenlandse berichtgeving voor een kleine 300 euro verkocht.

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Twee andere modellen om nog te benoemen, zijn de Nokia N90 en Nokia 8800, beide uit 2005. De N90 had een beweegbaar scherm dat je als zoeker voor de ingebouwde camera kon gebruiken. De luxueuze Nokia 8800 onderscheidde zich met een opvallend schuifmechanisme en een hoogwaardige afwerking. Ook voor deze toestellen wordt door verzamelaars honderden euro’s neergelegd, afhankelijk van de uitvoering en staat.

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Motorola (uit de film Wall Street)

Filmliefhebbers zien Michael Douglas misschien nog wel voor zich met z’n gigantische telefoon. In de film Wall Street uit 1987 kroop de acteur in de huid van beurshandelaar Gordon Gekko. Zijn telefoon was een Motorola DynaTAC 8000X. Dit toestel verscheen in 1984 op de markt als één van de eerste commercieel verkrijgbare mobiele telefoons.

Het toestel woog bijna 800 gram, had een enorme antenne en bood na één keer opladen ongeveer een halfuur gesprekstijd. Verschillende prijsoverzichten voor verzamelaars noemen bedragen tussen de 1800 en 2400 euro, maar lang niet voor alle exemplaren.

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Een andere Motorola die je zeker niet moet laten verstoffen, is de Motorola Aura. De kans is wel erg klein dat die bij je in huis ligt, want bij de introductie in 2008 kostte hij al zo’n 2000 euro. Niet zonder reden: de Aura had een draaibare constructie, saffierglas ter bescherming van het scherm en een luxe afwerking.

Belangrijke kanttekening

Zoals gezegd is niet iedere telefoon direct veel geld waard. Het ligt het vooral aan de conditie, zeldzaamheid en aanwezigheid van de originele verpakking (eventueel zelfs met kassabon of aankoopbewijs) of je een potentieel goudmijntje hebt liggen of slechts een stukje plastic dat ons doet denken aan de begintijden van de mobiele telefonie.