Opinie: De grote uitdaging voor de Pixel 11 is of Google de bugs de baas is

Met de Pixel 11 heeft Google een grote uitdaging voor de boeg: kan het bedrijf alle bugs die vorige toestellen plaagden de baas zijn?

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Pixel 11 en de bugs

De Pixel-lijn was vroeger nog echt voor de geeks, maar Google richt zich inmiddels volledig op het mainstream publiek. De smartphone wordt neergezet als een degelijk alternatief voor een iPhone of een Samsung Galaxy, met als achterliggend doel om zoveel mogelijk mensen met Gemini aan de slag te laten gaan.

Voor de presentatie van de Pixel 11 werd Trevor Noah opgetrommeld om een soort talkshow te hosten. Het was een goede poging om toegankelijker te zijn dan een stoffige presentatie over specs waar alleen liefhebbers warm van lopen.

Toch dreigt Google deze liefhebbers nu te verliezen. Niet omdat ze het gevoel krijgen alsof de toestellen niet meer voor hen zijn, maar omdat ze merken dat Google de smartphones nog steeds niet onder controle heeft. Op onder andere Reddit en in de Pixel Issue Tracker van Google regent het al jaren klachten over bugs die opduiken op de verschillende Pixel-smartphones.

Identiteit

Deels hoort dat bij de identiteit van de Pixel-smartphone. Vroeger voelde je jezelf een betatester van het nieuwste wat Google rond Android te bieden had. Toch heeft het grotere publiek waarschijnlijk hogere eisen. Zeker voor de hoge prijs die je tegenwoordig voor een smartphone moet betalen.

Hoe het nog steeds mis gaat werd duidelijk met de Pixel 10. Mensen hadden vlak na de release al last van kleurrijk sneeuw op het scherm. Daarna ontstonden er problemen met Android Auto dat niet meer reageerde, of was het niet mogelijk om een betaalkaart aan Google Wallet toe te voegen. Anderen hadden weer last van hun e-sim.

Recentelijk was het update naar Android 17 die op op het toestel weer nieuwe problemen gaf. Zoals dat de touchscreen niet goed reageerde, telefoonoproepen werden genegeerd of dat toestel regelmatig zomaar opnieuw opstartte.

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Plaag

Elk apparaat heeft wel eens problemen. De vraag is dan vooral hoe de fabrikant daar mee omgaat. Wat menig gebruiker vooral frustreert is hoe traag Google sommige problemen oplost en hoe bugs telkens weer lijken terug te keren. Er wordt nu zelfs aangeraden om het installeren van updates uit te stellen, omdat er zo vaak nieuwe problemen opduiken. Alsof het een plaag is die Google maar niet weet te onderdrukken.

Waarschijnlijk is de Tensor-chip van Google een groot factor in de problemen. Net als onder andere Apple wilde Google dolgraag eigen chips voor zijn smartphones maken, maar misschien is het bedrijf daar gewoon niet zo goed in.

Wel is elk nieuw toestel een nieuwe kans voor Google om zichzelf te bewijzen, dus we kijken uit hoe de Pixel 11 zich op de langere termijn en met nieuwe updates gedraagt.

Meer over de Pixel 11

We leggen uit wat de verschillen zijn tussen de Pixel 10 en de Pixel 11 en de verschillen tussen de Pixel 11 en Pixel 11 Pro.

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