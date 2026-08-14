Google Pixel 11 vs Pixel 11 Pro: de belangrijkste verschillen op een rij

Twijfel je tussen de normale Google Pixel 11 vs de Pixel 11 Pro? Dat snappen we, want ze lijken behoorlijk op elkaar. In deze vergelijking nemen we de verschillen met je door, zodat je de juiste keuze maakt!

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Google Pixel 11 vs Pixel 11 Pro

Zoals altijd lijken de normale Google Pixel 11 en Pixel 11 Pro behoorlijk op elkaar. Ze zijn ongeveer even groot, ongeveer even zwaar en draaien op dezelfde chip. Toch zit er een prijsverschil van 200 euro tussen deze smartphones en dat moet natuurlijk ergens vandaan komen.

In deze Google Pixel 11 vs Pixel 11 Pro-vergelijking lopen we de verschillen met je langs en vertellen we wat voor jou de beste keuze is. Dit zijn de specificaties:

1. Scherm en ontwerp

De Pixel 11 en Pixel 11 Pro lijken erg op elkaar. Ze zijn vrijwel even groot, al is de Pro door de betere camera’s (gokken we) net iets zwaarder: 204 vs 197 gram. In tegenstelling tot vorige jaren heeft ook de Pro nu mat afgewerkte zijkanten, wat wij mooier vinden dan de glanzende randen op vorige generaties. Zoals altijd heeft de normale Pixel 10 net iets dikkere bezels rond het scherm dan de Pro.

Wat meer opvalt is dat Google de camerabalk van het basismodel een flink stuk dunner heeft gemaakt. Als je het officiële hoesje koopt, valt hij er zelfs helemaal in weg. Dat is erg prettig. Bij de Pro lijkt deze balk juist iets dikker dan vorig jaar. Er zitten ook betere camera’s in, maar daar komen we zo op terug.

Het oled-scherm is op beide smartphones 6,3 inch groot en haalt een ververssnelheid van 120Hz, zodat alles wat je doet er vloeiend uitziet. Toch is het display van de Pro wel geavanceerder. Het gaat om een ltpo-paneel dat terug kan schakelen tot 1Hz als je statische beelden bekijkt. Zo wordt de batterij gespaard. Dat kan de normale Pixel 11 niet. Ook ligt de piekhelderheid met 3000 nits iets lager, al is dat in verreweg de meeste omstandigheden fel genoeg. De Pro haalt 3600 nits.

Alle kleuren van de Pixel 11

2. Hardware

Alle Pixel 11-modellen draaien op een nieuwe Tensor G6-chip, dus qua prestaties zouden deze smartphones gelijk moeten presteren. Zeker omdat de basismodellen, met 256GB opslag, altijd 12GB werkgeheugen hebben. Kies je voor 512GB? Dan krijg je bij de Pixel 11 Pro 16GB werkgeheugen. Dat geldt ook voor het topmodel met 1TB opslag. De normale Pixel 11 met 512GB heeft 12GB werkgeheugen. Een variant met 1TB is er niet.

Nieuw op de Pro dit jaar is HiLight, een soort notificatiesysteem waardoor de flitser een kleurtje aanneemt als je door een bepaald contact gebeld wordt. Ook kan hij knipperen als je met Gemini in gesprek bent. De normale Pixel 11 moet HiLight missen.

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3. Camera’s

De normale Pixel 11 heeft een betere 48 megapixel-hoofdcamera dan de Pixel 10 vorig jaar. Je krijgt daar een 13 megapixel-groothoeklens bij en een 10,8 megapixel-telelens met 5x optische zoom. Dat is een prima pakket waar veel mensen goed mee uit de voeten kunnen.

Wie de 11 Pro kiest, krijgt dezelfde drie soorten camera’s, maar dan voorzien van betere en grotere sensoren met een hogere resolutie: een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens met weer 5x optische zoom.

Los van het feit dat de Pro mooiere en scherpere foto’s maakt, heb je ook meer mogelijkheden in de app. Denk aan het zelf kunnen instellen van de belichting en de sluitertijd.

4. Accuduur en opladen

Opvallend genoeg heeft de normale Pixel 11 een ietsje grotere batterij dan de Pro: 4985 vs 4850 mAh. Dat is natuurlijk een zeer klein verschil, dat vermoedelijk wordt opgeheven door het zuinigere scherm van de Pro. Google belooft voor beide telefoons ’30+ uur aan batterij’. Hoe zich dat vertaalt in de praktijk gaan we voor je testen in de reviews, die je binnenkort op Android Planet vindt.

Pixel 11 Pro

Het opladen gaat precies even snel: met 30 watt, waardoor een lege batterij na een halfuur voor 55 procent gevuld is. Draadloos (magnetisch) opladen kan ook en wel met 25 watt. Welke methode je ook kiest: de lader moet je zelf aanschaffen, want die zit niet in de doos.

5. Prijs

De gewone Pixel 11 heeft een adviesprijs van 999 euro, terwijl je voor de Pixel 11 Pro 1199 euro betaalt. Zoals je hebt kunt lezen zit dat verschil van 200 euro vooral in de camera’s, die op de Pro echt een stuk beter zijn. De overige verschillen, zoals het iets geavanceerdere scherm, zijn wat ons betreft minder boeiend.

Daarmee is de vraag vooral of je ‘gewoon goede’ camera’s goed genoeg vindt. Zo ja, dan is de Pixel 11 een betere keuze. Wil je ‘echt goede’ camera’s, dan zouden we iets dieper in je spaarvarken tasten en voor de Pro gaan.

Wordt het de normale Google Pixel 11? Dan kun je flink op de aanschafprijs besparen als je tegelijk een abonnement kiest.

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