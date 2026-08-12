Google Pixel 11 vs Pixel 10: de 6 grootste verschillen

De nieuwe Pixels zijn er, waardoor we ze naast hun voorgangers kunnen leggen. In deze Google Pixel 11 vs Pixel 10-vergelijking nemen we de zes grootste verschillen met je door.

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Google Pixel 11 vs Pixel 10

De Google Pixel 11 is het instapmodel uit de serie, die onder de Pixel 11 Pro staat. Hij volgt, uiteraard, de Pixel 10 van vorig jaar op. De verschillen lijken op het eerste gezicht klein, maar we nemen ze toch met je door. Dit is onze Google Pixel 11 vs Pixel 10-vergelijking. We beginnen met de rauwe specificaties.

Google Pixel 11 Google Pixel 10 6,3 inch-oled-scherm (3000 nits) 6,3 inch-oled-scherm (3000 nits) Tensor G6-chip Tensor G5-chip Accu: 4985 mAh (30 watt opladen, 25 watt draadloos) Accu: 4970 mAh (30 watt opladen, 15 watt draadloos) 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens, 10.8 megapixel telelens (5x zoom) 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens, 10.8 megapixel telelens (5x zoom) Android 17 (7 jaar updates) Android 16 (7 jaar updates) Prijs: 999 euro Prijs: € 545,90

1. Scherm en ontwerp

Google heeft niets veranderd aan het oled-scherm van de Pixel 11. Dat meet weer 6,3 inch en is daarmee relatief compact. De piekhelderheid bedraagt 3000 nits, ruim voldoende om ook op zonnige dagen alles goed te kunnen zien. Het gaat, in tegenstelling tot bij de Pro’s, niet op een ltpo-display. De maximale ververssnelheid bedraagt 120Hz voor soepele beelden, maar het paneel biedt geen mogelijkheid om automatisch terug te schakelen naar 1Hz als je statische beelden bekijkt. Het energieverbruik ligt daardoor hoger dan bij de Pixel Pro’s.

Ook aan het ontwerp is weinig veranderd, maar we zien wel subtiele verschillen. Zo is de camerabalk op de Pixel 11 nu helemaal zwart en dunner. Bij de Pixel 10 is een deel metaalkleurig. Daarnaast heeft Google 8 gram van het gewicht afgesnoept. Toch is de Pixel 11 met 196 gram nog steeds vrij zwaar voor zijn formaat.

2. Hardware

De Pixel 11 draait op een nieuwe Tensor G6-chip, die beter presteert dan de G5 in de Pixel. Google zegt dat hij ongeveer 15 procent sneller is bij het openen van apps. De chip is ook 20 procent energiezuiniger en dat is weer goed voor de accuduur.

Beide smartphones voelen bij dagelijks gebruik zeer soepel aan, maar ze lopen achter op andere high-end opties als de Samsung Galaxy S26 of de Xiaomi 17. Dat merk je vooral als je bijvoorbeeld veel gamet, al zijn ze zeker ook niet traag.

Er zit weer 12GB werkgeheugen in de Pixel 11. Daar zijn we blij mee, want volgens sommige geruchten was Google van plan om terug te gaan naar 8GB. Dat is gelukkig niet het geval. Minstens zo mooi is dat de goedkoopste versie nu over 256GB opslagruimte beschikt. Dat was bij de Pixel 10 nog 128GB. Tegen een meerprijs kun je ook kiezen voor 512GB. Je betaalt dan 1129 euro.

3. Camera’s

Vorig jaar gaf Google de Pixel 10 voor het eerst een telelens, maar dat ging ten koste van de groothoeklens en vooral de hoofdcamera. Die gebruikten kleinere sensoren dan op de Pixel 9 en schoten daarom ook minder mooie foto’s.

Dat maakt het bedrijf dit jaar weer een beetje goed. De Pixel 11 heeft net als de Pixel 10 een 48 megapixel-hoofdcamera, maar daar zit een fors grotere sensor achter die voor scherpere plaatjes moet zorgen. De 13 megapixel-groothoeklens en de 10.8 megapixel-telelens (met 5x zoom) zijn hetzelfde gebleven.

De Pro-modellen blijven uiteraard een stuk geschikter voor serieuze fotografie, maar de normale Pixel 11 voelt wel beter in balans dan de Pixel 10. Hoe goed de camera’s van de Pixel 11 echt zijn, moeten we natuurlijk testen. Houd Android Planet de komende weken in de gaten voor de uitgebreide review.

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4. Accuduur en opladen

De Pixel 11 beschikt net als zijn voorganger over magneetjes waarmee je draadloos magnetisch kunt opladen zonder een speciaal hoesje te hoeven kopen. Dat gaat nu met maximaal 25 watt in plaats van 15 watt op de Pixel 10. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Aan de bedrade oplaadsnelheid is niets veranderd: die ligt nog steeds op 30 watt. Na een halfuur laden is je smartphone voor 55 procent gevuld.

De accucapaciteit dan. Die was op de Pixel 10 4970 mAh. Op de Pixel 11, hou je vast, 4985 mAh. Een groei dus van 15 mAh. Hopelijk blijkt de Tensor G6-chip zuiniger dan de G5, anders zal de batterijduur nagenoeg hetzelfde zijn.

5. Prijs

Als je nu met een Pixel 10 rondloopt, is er op het eerste gezicht weinig reden om over te schakelen naar de Pixel 11. Daarvoor zijn de verschillen simpelweg te klein. Heb je een ander toestel, wil je overschakelen naar Google en twijfel je tussen de Google Pixel 11 vs de Pixel 10? Dan liggen de zaken net iets gecompliceerder.

De Pixel 11 heeft een adviesprijs van 999 euro, terwijl je voor de Pixel 10 (die vorig jaar 899 euro kostte) nu nog € 545,90 betaalt. Dat is uiteraard een fors verschil. De Pixel 11 biedt een snellere processor, laadt draadloos rapper op en heeft een betere hoofdcamera. Daarnaast mag je een jaar langer rekenen op software-updates: tot de zomer van 2033.

Pre-order de Google Pixel 11 met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 als los toestel: