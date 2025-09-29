Ook de Play Store moet eraan geloven: zo verandert AI de app-winkel

Elke Google-dienst krijgt een AI-injectie. Ook de Play Store is aan de beurt, met enkele voorspelbare maar ook verrassende nieuwe functies. Dit moet je weten.

Zo krijgt de Play Store AI

Zelfs de winkel waar jij je apps haalt (al gaat dat binnenkort mogelijk veranderen) krijgt AI. Natuurlijk werken algoritmes al jaren op de achtergrond om je de beste apps aan te raden, maar met de toevoeging van moderne AI krijg je daar een stapel nieuwe functies bij.

1. Beter zoeken

Een fijne verbetering met behulp van AI is dat zoeken naar de juiste app beter gaat werken. Je hoeft niet langer een naam van een app in te vullen, want je kunt die ook gewoon beschrijven. Google noemt als voorbeeld “zoek een huis”, waarna je dan waarschijnlijk apps zoals Funda of Airbnb krijgt te zien.

Hopelijk werkt de functie goed genoeg om bijvoorbeeld ook hele specifieke games te vinden. Dat je vraagt: “ik wil een cozy game waarin je een een kat bent, een boerderij bijhoudt en gitaar speelt” en dan daadwerkelijk wat vindt.

AI-gegenereerde avatar voor je gameprofiel.

2. Een tabblad speciaal voor jou

De Play Store krijgt ook een speciaal Jou-tabblad. Google hoopt dat we daardoor vaker de app-winkel willen openen om te zien wat er nieuw is. Hier vind je bijvoorbeeld je abonnementen en beloningen, maar ook aanraders en je app-updates. In dit tabblad worden niet alleen apps aangeraden ,maar ook films, e-books, audioboeken, podcasts en series waarvan Google denkt dat ze bij jou passen.

Speel je regelmatig games, dan vind je hier ook je nieuwe profiel met statistieken en achievements. Via generatieve kunstmatige intelligentie kun je een avatar voor jezelf maken waarmee je jouw identiteit laat zien.

3. AI-sidekick voor je games

De meest opvallende toevoeging is een AI-sidekick. Met Gemini Live kun je hulp vragen met de game die je speelt. Gemini kijkt mee met wat er op het scherm gebeurt en geeft tips en hulp als je er niet uitkomt. Op deze manier hoef je niet meer te zoeken naar een tutorial of een walkthrough.

Via je stem stel jij je vragen, waarna je de antwoorden ook via audio terugkrijgt. Je kunt dus gewoon doorspelen terwijl je met Gemini praat over de game. De AI-sidekick werkt nog niet direct met alle games, maar met een selectie aan titels. Dat gaat specifiek om enkele games van EA en Netmarble, zoals voetbalgame FC Mobile en Star Wars-game Galaxy of Heroes.

Meer AI in je Google-producten

