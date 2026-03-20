App sideloaden? Google verandert regels en laat je dagje wachten

Meestal zul je apps rechtstreeks uit de Play Store downloaden. Toch kun je ook op andere plekken apps vinden voor op je smartphone. Lees waarom Google het installeren van die apps steeds lastiger gaat maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apps downloaden buiten Play Store om

In de Play Store van Google kun je terecht voor honderdduizenden apps. Je zou zeggen dat er genoeg keuze is, maar er bestaat nog een hele wereld van apps buiten de Play Store om. Wil je die downloaden, dan moet je vaak een installatiebestand (een apk-bestand) downloaden. Dit proces van een app installeren buiten een officiële app-winkel om, heet ook wel sideloaden.

Apps in de Play Store worden gescand door Google waardoor je er bijna zeker van bent dat je geen malware op je smartphone zet. Ook krijg je meestal automatisch updates van apps. Die voordelen heb je bij sideloaden niet. Daarom moet je je toestel vaak toestemming geven om een apk-bestand te openen en te installeren. Alle risico’s zijn vervolgens voor jou. Google wil Android-gebruikers nu extra bescherming bieden.

Google maakt onderscheid tussen gebruikers

Vorig jaar kondigde Google aan om een stuk moeilijker te gaan doen over het sideloaden van apps. Destijds werd gesproken over een verplichte verificatie van appmakers. Niet alleen in de Play Store, maar zeker ook daarbuiten. In een recente blogpost geeft het bedrijf nu meer uitleg. Ook zegt Google dat ze het proces van sideloaden opzettelijk traag en omslachtig gaan maken. Maar, met een reden.

Het idee is om een installatieproces te introduceren dat moeilijk genoeg is om de gemiddelde Android-gebruiker te beschermen tegen malafide appmakers, die op agressieve wijze gebruikers dwingen om snel hun gevaarlijke applicaties te installeren. Ondertussen kunnen gevorderde gebruikers via een eenmalig proces nog steeds apps sideloaden. Hieronder zie je die keuze toegelicht.

24 uur wachten voor installatie apps

In de nieuwe procedure geldt er een blokkade van 24 uur voordat je een app van een niet-geverifieerde ontwikkelaar kunt installeren. Ook zijn er verschillende stappen die je moet volgen, waaronder het inschakelen van de onwikkelaarsmodus, expliciet bevestigen dat je niet onder druk bent gezet door iemand om de app in kwestie te installeren en het opnieuw opstarten van je telefoon.

Dat is omslachtig, maar volgens Google noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich gedwongen voelt om een app te sideloaden. Tijdens dit eenmalige proces kun je kiezen of het installeren van apps uit onbekende bronnen zeven dagen of voor onbepaalde tijd actief moet blijven. Dit geeft je de mogelijkheid om tijdens deze periode zoveel apk-bestanden van verschillende ontwikkelaars te installeren als je wilt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vanaf augustus zouden deze nieuwe regels in werking moeten treden op alle versies van Android. Vooralsnog hoeven we ons in Europa nog even geen zorgen te maken. Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand krijgen de primeur, waarna ergens in 2027 een wereldwijde uitrol volgt.

Tegen die tijd schrijven we natuurlijk een nieuw artikel met het volledige stappenplan dat je nodig hebt om te kunnen blijven sideloaden.

Download jij weleens apps buiten de Play Store om? Zo ja, wat zijn je redenen om dat te doen? We zijn benieuwd!