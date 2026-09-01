Poco onthult F9 Ultra: accumonster van meer dan 1000 euro

Poco doet zijn nieuwste smartphones uit de doeken. De Poco F9 Pro en F9 Ultra combineren razendsnelle hardware met interessante features. De telefoons zijn wel flink in prijs gestegen.

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Poco F9 Ultra officieel gepresenteerd

De Chinese smartphonemaker Poco introduceert twee telefoons, die de concurrentie aan moeten gaan met high-end toestellen van andere merken. Het gaat om de Poco F9 Ultra en F9 Pro, die vanaf nu in Nederland te bestellen zijn.

De Poco F9 Ultra volgt de Poco F8 Ultra op, die nog geen jaar geleden is uitgebracht. Het toestel heeft een adviesprijs van 1099,90 euro en is daarmee de eerste telefoon van Poco van meer dan 1000 euro. Hij is bovendien veel duurder dan zijn voorganger, die bij de lancering 829 euro kostte.

Daar staan wel betere specificaties tegenover. Zo heeft de Poco F9 Ultra een Snapdragon 8 Elite Gen 5, de snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment. Daar blijft het niet bij, want het merk stopt ook een forse 8050 mAh-accu in de smartphone. Die kan bedraad met 100 watt opladen en draadloos gaat dit met 50 watt. Gebruik je een kabel, dan neemt een volledige oplaadbeurt 50 minuten in beslag.

Om nog maar even met grote cijfers te strooien: het 6,9 inch-scherm heeft een extra hoge ververssnelheid van 185Hz. Die ververssnelheid zie je overigens alleen tijdens het spelen van mobiele games. De piekhelderheid is met 10000Hz op papier extreem hoog, al haalt maar een klein deel (1 procent) van het scherm kort deze helderheid.

Bose en een ‘dynamisch lichtje’

Dan de camera’s van de Poco F9 Ultra. Het toestel heeft er achterop drie: een 200 megapixel-hoofdcamera, 50 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens met 5x zoom en optische beeldstabilisatie. Voor het maken van selfies en voeren van videogesprekken is een 32 megapixel-selfiecamera aanwezig.

Een geinige feature is het dynamische lichtje op de achterkant. Het lampje licht op bij inkomende oproepen, als je muziek afspeelt of een melding ontvangt. Achterop zien we ook een heuse subwoofer, die is ontwikkeld in samenwerking met Bose.

De Poco F9 Ultra heeft een adviesprijs van 1099,90 euro. Je krijgt dan de ‘instapversie’ met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De fabrikant brengt ook versies met 16/512GB en 16GB/1TB geheugen uit.

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Poco F9 Pro

Ook nieuw is de Poco F9 Pro. De smartphone is minder luxe dan de Ultra-telefoon, maar met een adviesprijs van 899,90 euro ook goedkoper. Het toestel is wel véél duurder dan zijn voorganger, die een adviesprijs van 649 euro had. Wel heeft de Poco F9 Pro ‘gewoon’ een razendsnelle Snapdragon 8 Elite Gen, met 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ook wordt een 512GB-versie uitgebracht.

De Poco F9 Pro is door het 6,59 inch-scherm compacter dan zijn grotere broer. Ook hier zien we een hoge ververssnelheid van 185Hz, terwijl de resolutie van 2510 bij 1156 pixels voor scherpe beelden moet zorgen.

Door de smallere behuizing zit er ook een kleinere batterij in de Pro. Het toestel beschikt over een 6330 mAh-accu, die alsnog voor een lange adem moet zorgen. Opladen gaat met maximaal 100 watt als je een kabel (en de juiste lader) gebruikt. Draadloos tikt de Poco F9 Pro een snelheid van 50 watt aan.

Net als de Ultra heeft deze telefoon een 200 megapixel-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Ook aanwezig is een 50 megapixel-telelens, terwijl de groothoeklens een lage resolutie van 8 megapixel heeft. Wel heeft de smartphone een 32 megapixel-selfiecamera.

Prijzen en release

Zoals gezegd verschijnt de Poco F9 Ultra in drie geheugenconfiguraties. Voor de versie met 12/256GB geheugen geldt een adviesprijs van 1099,90 euro. Het is niet duidelijk wat je kwijt bent als je voor het 16/512GB- of 16GB/1TB-model gaat. Je kiest uit twee kleuren: rood of zwart.

De Poco F9 Pro heeft standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, en kost 899,90 euro. Poco brengt ook een 12/512GB-variant uit en laat je kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en groen.