Prijsverhogingen bij je provider: dit zijn je rechten

Het gebeurt regelmatig: je provider gooit de prijs van je abonnement omhoog. Een euro per maand extra klinkt niet als veel, maar voor je het weet staat de volgende verhoging weer klaar. Dit zijn je rechten.

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Prijsverhoging bij provider: mag dat zomaar?

Minimaal één keer per jaar gooit je provider de prijs van je abonnement omhoog. Meestal gaat dit om een kleine verhoging, waardoor je bijvoorbeeld een euro per maand extra betaalt. Dat lijkt niet veel, maar die verhogingen tellen in de loop van de jaren toch aardig bij elkaar op.

Niet elke prijsverhoging is hetzelfde, waardoor je ook niet bij elke prijsverhoging dezelfde rechten hebt.

Inflatiecorrectie en wetswijzigingen

De meest voorkomende prijsverhoging die door providers wordt doorgevoerd heet inflatiecorrectie. Providers verhogen de prijzen dan gebaseerd op het inflatiepercentage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit betekent dat de prijzen voor goederen en diensten het afgelopen jaar in het algemeen zijn gestegen, dus de kosten voor je internet of mobiele data ook.

Deze inflatiecorrecties worden meestal duidelijk genoemd in de algemene voorwaarden die je accepteert als je een abonnement afsluit. Zo’n inflatiecorrectie is dus geen legitieme reden om onder je contract uit te komen.

Ook kan het zijn dat er iets aan de prijs verandert door nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld omdat het btw-tarief verandert. Daar kan de provider niets aan doen en dat is dus ook geen legitieme reden om je contract kosteloos op te zeggen.

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Andere prijsverhogingen

Het kan ook gebeuren dat providers de prijs van een abonnement om andere redenen verhogen, bijvoorbeeld omdat de snelheden worden aangepast, of omdat er een nieuwe functie wordt toegevoegd. Meestal mag je dan je abonnement wel kosteloos opzeggen, omdat de voorwaarden zijn veranderd en je daar bezwaar tegen kunt hebben.

Toch is dat niet altijd het geval. Het ligt er namelijk maar net aan wat er precies in de algemene voorwaarden stond beschreven op het moment dat jij je abonnement afsloot. Stond er bijvoorbeeld toen al in dat de provider de prijs tussendoor mag veranderen, dan ben je daarmee al akkoord gegaan.

Mochten de voorwaarden onredelijk zijn veranderd (denk aan een enorme stijging van de kosten of het verwijderen van een functie), dan heb je wel het recht om onder je contract uit te komen. Als consument krijg je al snel voordeel van de twijfel op dit vlak.

Als een ondernemer bijvoorbeeld niet goed kan bewijzen of er een goede reden voor de wijziging is, of als de voorwaarden te onduidelijk zijn opgeschreven, dan krijg jij gelijk en mag je het contract opzeggen.

Hoe maak je bezwaar?

Officieel hoort je provider jou te laten weten dat je onder je contract uit kunt komen als dat het geval is, en ook hoe je dat moet doen. Als dat niet gebeurt (of je het niet kunt vinden), dan stuur je een brief of een e-mail naar het bedrijf. Je kunt daar bijvoorbeeld de voorbeeldbrieven van de ACM ConsuWijzer voor gebruiken.

Provider met beste dekking

Als je dan toch rondkijkt voor een andere provider, dan kun je net zo goed de optie kiezen met de beste dekking.

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