Oplossing tegen schermtijd en Xiaomi’s uit (Android-nieuws #22)

Een gadget tegen een scrolverslaving, YouTube herkent AI en de lancering van nieuwe Xiaomi-apparaten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

De Tap Out lijkt op een blokje natuurlijke handzeep, maar is eigenlijk een hartstikke effectief middel om te helpen met je smartphoneverslaving. Het idee is dat je via de bijgeleverde Tap Out-app minimaal drie verslavende apps kiest die je te vaak opent. Zo kun je bijvoorbeeld naast Instagram ook X en Facebook kiezen.

Dit zijn typisch van die sociale apps die je regelmatig aantikt om maar wat nieuws te zien. Vervolgens wordt jou de toegang tot deze apps ontzegd. Je krijgt weer toegang door de Tap Out-schijf te pakken en die met de nfc-chip van je smartphone te lezen.

Tijdens een lanceringsevenement in Wenen, waar Android Planet uiteraard bij aanwezig was, heeft Xiaomi zijn nieuwste high-end smartphones uit de doeken gedaan. Het gaat om de Xiaomi 17T en 17T Pro. Ze zijn per direct te bestellen in Nederland en kosten respectievelijk 749,90 en 899,90 euro.

Maar er is meer, want de Chinese fabrikant heeft ook een smartwatch (Watch S5), fitnesstracker (Smart Band 10 Pro) en oordopjes (Xiaomi Buds 6) aangekondigd. Over deze slimme producten praten we je ook graag bij.

Wie aast op een nieuwe Galaxy, doet er goed aan om snel toe te slaan. Volgens de website TechManiacs verhoogt Samsung de prijzen van veel telefoons namelijk met minimaal 100 euro. Het zou gaan om de Galaxy S26-modellen, maar ook om vouwbare telefoons als de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7.

Het kan nog erger, want bij de duurste varianten met meer RAM en opslag ben je vanaf juni mogelijk tot wel 200 euro meer kwijt. Het gaat om een simpele doorberekening van de kosten. Werkgeheugen is schaars, daarom moet Samsung er meer voor betalen.

Chihuahua’s die een salto maken vanaf een duikplank: dat is hoogstwaarschijnlijk AI. Maar bij veel video’s is het steeds lastiger te bepalen of hij gemaakt is met behulp van kunstmatige intelligentie. Makers zijn officieel verplicht om het aan te geven als hun filmpje op YouTube AI gebruikt, maar velen laten dat na.

Vandaar dat YouTube het heft nu in eigen hand neemt. het platform lanceert een systeem dat automatisch kan zien of een video AI gebruikt. Hoe dat precies werkt, meldt het bedrijf niet, maar computers detecteren signalen sneller dan mensenogen.

In 2024 bracht Samsung de Galaxy Watch Ultra uit, een extra sterk gebouwde smartwatch voor avonturiers. Vorig jaar verscheen een vernieuwde versie, die vrijwel identiek is aan het origineel. We verwachten in juli zijn échte opvolger te zien en die gooit het volgens Galaxy Club mogelijk over een iets andere boeg.

Samsung zou twee varianten van de Galaxy Watch Ultra 2 uitbrengen, waarvan de goedkoopste geen eigen 4G-verbinding heeft. Dat betekent dat je hem aan je smartphone moet koppelen wanneer je het internet op wil.

