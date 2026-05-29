Deze bug in Google Chrome zorgt voor véél frustratie

Een recente Android-update is niet bij iedereen goed gevallen. Eigenaren van tablets, voornamelijk Galaxy Tabs, melden dat Google Chrome crasht nog voordat ze de browser überhaupt kunnen openen.

Chrome crasht na foutmelding

Reddit is de afgelopen dagen overspoeld met meldingen van mensen die Chrome niet meer kunnen openen op hun tablet. Dat meldt website PiunikaWeb. Tableteigenaren zeggen dat de browser van Google niet meer normaal opstart. Daarnaast verschijnt er een venster met de tekst: ‘You can have up to 5 windows’.

Maar, er is in de meeste gevallen helemaal geen sprake van vijf geopende vensters. Dat maakt deze situatie zo vreemd. Na de melding crasht de browser overigens onmiddelijk en gaan gebruikers terug naar het startscherm. De bug lijkt te maken te hebben met Chrome-versie 148.0.7778.178.

Vooral meldingen van (oudere) Galaxy-tablets

Wat opvalt, is dat de getroffen apparaten vooral Samsung-tablets zijn. Wie even de Reddit-pagina bekijkt, ziet onder andere de Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Tab S6 Lite, maar ook de Galaxy Tab A11 Plus. Het schijnt dat ook Lenovo- en Xiaomi-tablets met dezelfde Chrome-gerelateerde bug kampen.

De gebruikelijke oplossingen als het legen van de cache van de Chrome-app en het opnieuw opstarten van het apparaat, helpen vooralsnog niet. Het euvel kan te maken hebben met een nieuwe functionaliteit van Chrome op Android-tablets. Het gaat daarbij om een multi-windowfunctie, die browsen op tablets meer een desktopervaring moet geven, zoals ondersteuning voor losse vensters in incognito.

Het is aannemelijk dat de browser gesloten vensters verkeerd berekent op apparaten met minder geheugen, zoals oudere tablets. Chrome zou er dan ten onrechte van uit kunnen gaan dat de gebruiker de limiet van vijf vensters heeft bereikt, waarna de browser zichzelf afsluit nog voordat ‘ie opgestart kan worden.

Google werkt aan een oplossing: dit kun je zelf doen

Google heeft het probleem inmiddels publiekelijk erkend middels een reactie van een supportmanager in de betreffende Reddit-thread. Hierin vroeg ze om details, zoals de Android-versie, het tabletmodel en het Chrome-buildnummer. Goed nieuws is dat Google het probleem serieus neemt en heeft aangeduid als een P1 bug, oftewel: met de hoogste prioriteit. Een patch wordt dan ook op korte termijn verwacht.

Toch hoef je niet stil te zitten als jij ook last hebt van de bug. Sommige gebruikers melden dat als je de Chrome-updates uit de Play Store verwijdert, de browser teruggaat naar de fabrieksversie en weer normaal werkt. Dit is echter een nogal rigoureuze stap: bij een downgrade van de app wis je mogelijk alle niet-gesynchroniseerde tabbladen en lokale browsegegevens. Wellicht is even geduld hebben dus de betere optie.