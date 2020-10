De Realme 7 en 7 Pro zijn officieel gepresenteerd voor Nederland. Beide budgetsmartphones laden supersnel op en hebben vier camera’s achterop. Realme start binnenkort met de verkoop. Dit moet je weten.

Realme 7 Pro officieel naar Nederland

De Realme 7 en 7 Pro zijn al eerder aangekondigd voor andere landen en komen nu ook naar Nederland. Realme gaat de smartphones verkopen via zijn eigen webwinkel. Andere Realme-toestellen zijn al langer op deze manier te koop.

De Realme 7 krijgt een adviesprijs van 179 euro voor de versie met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Een 6/64GB-variant kost 199 euro en voor de 8/128GB-uitvoering betaal je 249 euro. De Realme 7 Pro verschijnt met 8/128GB-geheugen en kost 299 euro. Beide smartphones komen in het blauw of zilver.

De Realme 7 is vanaf 21 oktober te koop. Je kunt de Pro-versie vanaf 13 oktober bestellen.

Razendsnel opladen

Opvallend aan de Realme 7-serie is dat de smartphones erg snel opladen. Met name de 7 Pro maakt indruk. Zijn accu bestaat uit twee delen, die elk met ruim 30 Watt opladen. Zo kan de totale accu met 65 Watt opladen, waardoor hij binnen veertig minuten van 0 naar 100 procent gaat. Realme stopt een 65 Watt-oplader in de doos.

De snellaadtechniek is geleend van zusterbedrijf Oppo, dat al langer de Find X2 met 65 Watt-snelladen aanbiedt. Het andere zustermerk, OnePlus, introduceert binnenkort de OnePlus 8T met een 65 Watt-oplader. Deze toestellen zijn echter flink duurder dan de Realme 7 Pro.

De Realme 7 laadt langzamer op, namelijk met 30 Watt. Dat is even snel als bijvoorbeeld de OnePlus 8 Pro. De accucapaciteit is met 5000 mAh wel groter dan gebruikelijk, wat de accuduur ten goede komt.

Focus op camera’s

Realme pronkt ook met de camera’s op de Realme 7 en 7 Pro. De toestellen hebben vier camera’s op de achterkant. Op de 7 Pro gaat het naast een primaire 64 megapixel-camera om een groothoeklens, macrocamera en portretlens. De 7 heeft een 48 megapixel-hoofdcamera, bijgestaan door drie andere camera’s.

Volgens Realme maken de camera’s van de 7-serie erg goede foto’s in het donker en kunnen ze ver inzoomen met weinig kwaliteitsverlies. Een uitgebreide review zal uitwijzen of die claims kloppen.

Specificaties en software

De Realme 7 draait op een MediaTek Helio G95-processor, een nieuwe chip. In de 7 Pro zit een krachtigere Snapdragon 720G-processor, die je ook aantreft in de Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

De Realme 7 heeft een 90Hz-lcd-scherm van 6,5 inch met een gaatje voor de selfiecamera. Je treft de vingerafdrukscanner op de zijkant aan. De 7 Pro heeft een mooier 6,4 inch-amoled-scherm met de vingerafdrukscanner achter het display, maar mist de hogere verversingssnelheid. Het 60Hz-scherm oogt minder soepel, iets wat je vooral merkt als je een scherm van 90Hz of hoger gewend bent.

Realme levert de 7 en 7 Pro met Android 10 en zijn softwareschil. De fabrikant belooft twee jaar updates. De smartphones krijgen dus in ieder geval een update naar Android 11. Volgens Realme verschijnt die update in november, wat relatief snel is.

