‘Realme-smartphone met selfie-camera onder het scherm komt in 2022’

Realme komt volgens een nieuw gerucht in 2022 met een bijzondere nieuwe smartphone. Het toestel krijgt namelijk een selfie-camera onder het scherm.

Nieuwe Realme-smartphone krijgt selfie-camera onder het scherm

De notch, de dikke schermranden, de ‘hole-punch’… Smartphonefabrikanten zoeken al jaren een manier om de selfie-camera zo subtiel mogelijk weg te werken. Samsung kwam in 2021 met de eerste mainstream under-display-camera, als onderdeel van de Galaxy Z Fold 3. Het Chinese Realme lijkt in 2022 te volgen met een betaalbare smartphone zonder cameragat of notch.

The Mobile Hunt ontdekte onlangs een Realme-patent van een smartphone met een voorkant-vullend scherm. Opvallend is het gemis van de selfie-camera. Natuurlijk heeft de smartphone gewoon een camera aan de voorkant, maar deze is weggewerkt onder het scherm. Hierdoor valt de lens tijdens het dagelijks gebruik van het toestel niet op.

Verder valt op dat er nagenoeg geen schermranden te zien zijn op de patentafbeeldingen. Het is echter mogelijk dat dit een té specifiek detail is, dat bewust door de tekenaar is weggelaten. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft Realme een recordbreker op het gebied van dunne bezels in handen.

Realme wordt steeds populairder in Nederland

Realme is nu de op vijf na grootste smartphone-fabrikant ter wereld. Samsung staat op de eerste plaats, gevolgd door Xiaomi, Apple, Oppo en Vivo. Ook in Nederland wint Realme steeds meer terrein. Dat komt mede door de goede prijs-kwaliteitverhouding van Realme-smartphones.

Voor relatief weinig geld heb je een Realme-smartphone met een snelle chip, prima camera’s en een prachtig scherm. Denk bijvoorbeeld aan de Realme GT Master Edition. Het is dan ook niet gek dat steeds meer mensen voor een Realme-smartphone kiezen.

