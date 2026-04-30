Fusie in smartphoneland? Dit is er aan de hand met OnePlus en Realme

De soap rondom OnePlus duurt maar voort. Na eerdere verhalen over een vertrek van de fabrikant uit Europa, is er nu wellicht sprake van een fusie met zustermerk Realme. Lees snel verder.

Het rommelt al langer bij OnePlus

In 2023 kwamen de eerste geruchten op gang over intern gedoe bij OnePlus. De fabrikant zou destijds hebben overwogen om te vertrekken uit bepaalde markten. Dit werd stellig ontkend, waarna het nieuws een paar jaar naar de achtergrond verdween. Begin dit jaar laaide het vuurtje echter weer vol op, zo lees je in ons artikel hieronder.

De geruchtenstroom is sindsdien niet meer gaan liggen, want in maart van dit jaar maakten meerdere sites melding van een aanstaand vertrek van OnePlus uit Europa. Eerder zou al besloten zijn om in thuisland China wel nog alle toestellen uit te brengen, maar in India alleen budgettelefoons en middenklassers te verkopen. Enfin, genoeg reuring rondom OnePlus.

De laatste verhalen gaan niet zozeer over een exit uit bepaalde markten, maar over een fusie. Logischerwijs wordt daarbij zustermerk Realme genoemd. Dit weten we nu.

Fusie OnePlus en Realme lijkt bevestigd

9to5Google heeft naar buiten gebracht dat de twee merken inmiddels al zijn gefuseerd. Dit baseert de techsite op een recent bericht op het populaire Chinese social media-platform Weibo. Mocht dit kloppen, dan is dat gigantisch nieuws voor beide merken en consumenten.

Niet bekend met Realme? Dit merk bestaat al bijna tien jaar en richtte zich aanvankelijk op budgettelefoons. Tegenwoordig biedt het merk meer producten, waaronder tablets, smartwatches en tv’s. Belangrijker om te weten is dat Realme en OnePlus vallen onder de paraplu van Oppo. Dat merk is relatief succesvol en wereldwijd groter dan Realme en OnePlus.

Het zou dus goed kunnen dat de hoge heren aan het roer hebben besloten om de twee kleinere merken – Realme en OnePlus – samen te voegen om zo kosten te besparen. Dat is trouwens niet de enige reden achter veel fusies. Door samen te gaan, groeien bedrijven vaak sneller dan zelfstandig. Ze krijgen meer klanten, een grotere productiecapaciteit en vaak meer macht binnen de markt.

Wie het Chinese bericht op Weibo vertaalt, leest dat ”OnePlus en Realme hun respectievelijke activiteiten in de toekomst zullen samenvoegen.” Dit zou gelden voor zowel hun wereldwijde als binnenlandse activiteiten in China. Onduidelijk is of de fusie al in gang is gezet of niet.

Als er überhaupt al sprake is van een samenvoeging. Want, er is nog niets officieels bevestigd, waardoor het nieuws voorlopig een hardnekkig gerucht blijft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.