‘Samsung Galaxy S22 in meerdere uitvoeringen te zien op gelekte renders’

Gelekte persafbeeldingen van de Galaxy S22-serie geven ons een kijkje in de toekomst. Zowel het Ultra-model als de reguliere S22 is op de afbeeldingen te zien.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S22 Ultra of Galaxy Note?

Er zijn opnieuw renders van de Galaxy S22-serie gelekt, dit keer met dank aan 91Mobiles. Op de afbeeldingen zien we zowel het Ultra-model als de reguliere S22 vanuit verschillende hoeken. Opvallend is dat de Galaxy S22 erg lijkt op zijn voorganger, de S21. De Galaxy S22 Ultra lijkt echter sprekend op een Galaxy Note-smartphone. Hiermee onderscheidt het Ultra-model zich van de overige S22-toestellen.

De gebogen randen van het scherm zijn terug en zelfs de iconische S Pen – the main selling point van de Galaxy Note-serie – krijgt een plekje in het toestel. Deze krijgt een matzwarte kleur, ongeacht de kleur van het toestel. Ook het hoekige ontwerp en zelfs de mystic bronze-kleur van de Note 21 Ultra (maar dan nét even anders) keert terug.

Opvallend is het camera-eiland op de achterkant – dat eigenlijk geen eiland meer is. Samsung heeft de zogenoemde ‘bump’ volledig weggewerkt. Dat betekent dat de lenzen niet meer uitsteken; de achterkant van het toestel is op iedere plek even dik. Dat is fijn, want dan wiebelt het toestel niet meer als het op tafel ligt.

Reguliere Galaxy S22 heeft symmetrische schermrand

Het Ultra-model is het meest nieuw-ogende lid van de Galaxy S22-serie, maar ook de reguliere S22 krijgt een aantal belangrijke upgrades. Aan het ontwerp valt vooral de symmetrische schermrand op. Nagenoeg alle Android-smartphones hebben namelijk een ‘kin’. Dit is de onderste schermrand, die iéts dikker is dan de rest van de bezel. De Galaxy S22 heeft deze kin niet meer.

De iPhone heeft al jaren een bezel die overal even dik is en door veel Android-fans wordt al jaren gehoopt op een Galaxy-smartphone met dezelfde symmetrische look. De Galaxy S22 heeft daarnaast een klein schermgaatje voor de selfiecamera, waar de iPhone nog een dikke vette notch heeft. Wij zijn bij Android Planet erg gecharmeerd door het nieuwe ontwerp.

Samsung kondigt haar nieuwe topmodellen naar verwachting begin februari aan. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes rondom de Galaxy S22? Download dan even de Android Planet-app, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons natuurlijk op social media: Facebook, Instagram en Twitter.

Meer over Samsung: