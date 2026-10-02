Let deze herfst extra goed op deze 6 phishing-aanvallen

De bladeren vallen van de bomen en het is vroeger donker, maar phishing gaat onverstoord door. Op deze phishing-aanvallen moet je deze herfst extra alert zijn.

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Phishing herfst 2026: let hier extra goed op

Kennis is het beste wapen tegen phishing, dus door je in te lezen ben je extra beschermd. De Fraudehelpdesk verzamelt meldingen van mensen die slachtoffer zijn geworden van phishingaanvallen, waardoor we weten wat voor soort aanvallen nu extra vaak voorkomen.

Eten bestellen

De Fraudehelpdesk merkt dat er steeds vaker neppe websites van restaurants worden gemaakt. Deze websites verschijnen bovenaan in de zoekresultaten waardoor mensen erop klikken en een bestelling plaatsen. Het eten zal nooit aankomen en het geld ben je kwijt. Let dus extra goed op waar jij je eten bestelt.

Je kunt ervoor kiezen om via een dienst als Thuisbezorgd of Uber Eats te bestellen, maar vaak verdienen restaurants via die weg minder dan wanneer je eten direct bij hen besteld. Daarom kun je er ook voor kiezen om voor de zekerheid je bestelling telefonisch door te geven.

Gebeld worden door je eigen telefoonnummer

Niet alleen worden mensen gebeld door telefoonnummers die in de buurt liggen van hun eigen nummer, maar het lijkt soms ook alsof ze door hun eigen nummer worden gebeld. Ze horen aan de andere kant dan een opname, waarin bijvoorbeeld wordt verteld dat er een bestelling is gedaan van een dure smartphone. Je krijgt dan via een keuzemenu een neppe medewerker aan de lijn.

De oplichter belt niet echt via jouw eigen nummer, maar doet alsof via spoofing. Laat je in dit geval dus niet leiden door je nieuwsgierigheid en neem gewoon helemaal niet op.

Afslankmiddelen

Alle aandacht voor middelen zoals Ozempic wordt misbruikt door kwaadwillenden via advertenties. In deze advertenties zijn vaak bekende Nederlanders te zien om de producten authentiek te laten lijken. Dit is dezelfde tactiek die wordt gebruikt om bijvoorbeeld cryptomunten of beleggingfondsen aan te prijzen.

De Fraudehelpdesk meldt dat klanten soms helemaal geen medicatie krijgen en wél hun geld kwijt zijn, of andere keren pilletjes krijgen die je ook gewoon bij de drogist voor een lagere prijs kunt kopen.

Giftcard voor een zieke geliefde

Een akelige vorm van phishing vindt plaats doordat een e-mailadres is gehackt en alle contacten een e-mail krijgen met de oproep om een giftcard te kopen voor een ernstig zieke geliefde. Er wordt dan gevraagd om de code van de giftcard door te sturen zodat ze allemaal verzameld kunnen worden om met de verjaardag van die persoon te overhandigen.

Een goede tip van de Fraudehelpdesk is om bij zo’n mail eerst via een andere weg contact te leggen met de verzender, om te vragen of het echt is.

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Gemeentebelastingen

Krijg je een sms’je dat er nog een rekening openstaat van GBLT (de gemeente- en waterschapsbelasting), dan moet je oppassen. In het bericht is een link geplaatst om te betalen, omdat er volgens de mail anders een incassobureau wordt ingeschakeld. Deze sms’jes komen niet van GBLT zelf. GBLT waarschuwt hier zelf ook voor.

Erfenis

Iedereen droomt ervan: dat je plots recht blijkt te hebben op een dikke erfenis. Daarom werkt deze phishingaanval zo goed, waarin je via de post of e-mail een bericht van een advocatenkantoor krijgt die de erfenis zegt af te handelen van iemand met dezelfde achternaam als jij. Je moet dan alleen even een kopie van je identiteitsbewijs opsturen ter verificatie. De aanvaller kan deze kopie misbruiken voor andere doeleinden. Gebruik voor het maken van een kopie van je identiteitsbewijs daarom ook altijd de KopieID-app:

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Wat moet je doen als slachtoffer?

Ben je slachtoffer geworden van phishing? Dan is het niet verstandig om dat stil te houden. Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk, waar je ook verdere informatie krijgt over acties die je moet ondernemen.

Daarnaast helpen we je op Android Planet natuurlijk graag op weg met een dosis kennis. Zo vertellen we wat quishing en vishing is. We helpen je ook om adware,

virussen, ransomware en spyware op je telefoon te voorkomen.