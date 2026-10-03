Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #40)

Nothing lanceert dure koptelefoon, Samsung komt met luxe tablets en mogelijke make-over van WhatsApp. Dit is het nieuwsoverzicht van week 40.

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Nothing had al twee prima koptelefoons, maar daar komt nu officieel een derde bij: de Headphone (1) Pro. Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een nieuwe premium optie met een bijpassend prijskaartje. Voor 349 euro krijg je een moderne hoofdtelefoon die gemaakt is van titanium, aluminium en glas.

De Headphone (1) Pro heeft drie drivers, waaronder een dynamische van 40 millimeter voor een uitstekende basweergave. De andere twee moeten zorgen voor precisie in het geluid en voor kraakheldere stemmen. Er is echter nog meer om ons op te verheugen.

→ Wat je ook wil weten over de Nothing Headphones (1) Pro

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. Samsung brengt de Galaxy Tab S12+ en Galaxy Tab S12 Ultra uit. De Tab S12 Ultra is slechts 5,1 millimeter dik, maar moet tegelijkertijd de krachtigste Galaxy Tab ooit zijn volgens Samsung. Daarvoor zit er een MediaTek Dimensity 9500-processor onder de motorkap.

Naast de Galaxy Tab 12-serie heeft Samsung nog iets gelanceerd: de SmartTag3. Dit is een bluetooth-tracker die compacter is dan zijn voorganger. De batterij gaat behoorlijk lang mee. Hij kan tot zo’n 60 meter afstand info geven over de afstand en de richting.

→ Dit gaan de nieuwste tablets en SmartTag3 van Samsung kosten

Eind dit jaar verschijnt de Xiaomi 18 in China. Dankzij een lekker liggen veel specificaties op straat. Het toestel zou een 6,4 inch-scherm krijgen. Dat is iets groter dan bij de Xiaomi 17, maar nog altijd vrij compact. De smartphone moet gaan concurreren met de Samsung Galaxy S26 en de Google Pixel 11 Pro.

De Xiaomi 18 gaat draaien op de recent aangekondigde Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip, één van de snelste processoren van dit moment. Er zou een accu van 7200 mAh in zitten. We moeten nog wel even afwachten of dat ook bij ons het geval is.

→ Waarom wij zulke hoge verwachtingen hebben van de Xiaomi 18!

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Je hoeft je geen zorgen te maken dat WhatsApp ineens heel anders wordt. De aanpassingen gespot door WABetaInfo zitten ‘m vooral in de navigatiebalk onderaan je scherm. Het is een van de vele functies die de chatapp maandelijks test. Op screenshots zien we dat die balk mogelijk een lichter ontwerp krijgt.

Daarmee lijkt de navigatiebalk meer op te gaan in de rest van de interface. Hiermee zou het geheel visueel dichter bij de iPhone-versie van WhatsApp komen. Dat zou niet zo gek zijn, want Meta zet wellicht in op een uniformere uitstraling op beide platformen.

→ Dit is wel nog onzeker over de mogelijke ‘make-over’ van WhatsApp

Google vindt niet graag opnieuw het wiel uit. Als het bedrijf een ontwerp heeft bedacht dat werkt, houdt het daar wel een paar jaar aan vast. Kijk maar eens naar de renders van de Google Pixel 11a, afkomstig van Android Headlines. Deze relatief betaalbare smartphone gaat sterk lijken op zijn voorganger, de Pixel 10a.

We zien niet alleen dezelfde vorm, maar ook weer een camera-eiland dat verzonken ligt in de behuizing. Het is misschien iets minder breed. Daarnaast zitten er behoorlijk dikke randen rond het scherm, al lijken ze op de Pixel 11a toch ietsje dunner dan voorheen.

→ Dit denken we nog meer te weten over de aankomende Pixel 11a