Deze goedkope Samsung-telefoon is vlot en krijgt lang updates

Samsung heeft in het buitenland twee budgetsmartphones aangekondigd. De Galaxy A05 en Galaxy A05s hebben een groot scherm en redelijk krachtige hardware. Lees hier alles.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A05s officieel

De Galaxy A05s en Galaxy A05 zijn door Samsung in Maleisië onthuld. Het is onduidelijk wanneer ze worden uitgebracht en wat de toestellen kosten, maar het staat vast dat het om budgetsmartphones gaan. De telefoons lijken behoorlijk op elkaar, al zijn er wel degelijk verschillen.

De Samsung-smartphones hebben een groot 6,7 inch-scherm, waarbij de A05s een streepje voor heeft op zijn broertje. Het display van deze smartphone heeft een full-hd-resolutie van 90Hz-ververssnelheid. De A05 moet het met een simpel 60Hz hd-scherm doen. Hierdoor ogen beelden minder scherp en niet zo vloeiend.

Ook onder de motorkap zien we verschillen. De Samsung Galaxy A05s heeft een Snapdragon 680-processor; een redelijk vlotte chip die vaker is gebruikt bij betaalbare smartphones. De A05 heeft een simpele MediaTek Helio G85-processor. Beide toestellen hebben maximaal 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

De Galaxy A05 en A05s beschikken verder over een 5000 mAh-accu die met 25 Watt kan opladen. Dat is net zo snel als bij de veel duurdere Galaxy A54 en Galaxy S23. De smartphones maken foto’s met een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-dieptesensor. Op de A05 zit ook nog een 2 megapixel-macrolens voor close-ups.

Samsung belooft de Galaxy A05s vier jaar lang van updates te voorzien. Dat is netjes voor een budgettelefoon, al weten we niet hoeveel Android-versie-upgrades voor het toestel verschijnen. Over het algemeen krijgen de goedkoopste smartphones van Samsung twee Android-upgrades.

Opvallend is dat op de productpagina van de reguliere A05 niets over het updatebeleid wordt gezegd. Beide telefoons draaien uit de doos op Android 13, terwijl Google binnenkort Android 14 uitbrengt. Een ander belangrijk verschil is dat de A05s een vingerafdrukscanner aan de zijkant heeft, maar deze ontbreekt bij de A05. Wel hebben ze allebei een koptelefoonaansluiting.

Het is onduidelijk of de Samsung Galaxy A05 en A05s ook in Nederland verschijnen, al lijkt dit wel aannemelijk. De directe voorganger, de Galaxy A04s, is hier ook verkrijgbaar bij meerdere (web)winkels. Op dit moment kost de smartphone € 131,-, waardoor ‘ie bij de goedkoopste Samsung-telefoons van dit moment hoort.

Als Samsung de Galaxy A05(s) ook in Nederland uitbrengt, lees je het op Android Planet. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

Meer lezen over Samsung: