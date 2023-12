Samsung Galaxy A05s: budgettelefoon duikt op bij Nederlandse webwinkel

Bij een Nederlandse webwinkel is een nieuwe budgetsmartphone van Samsung verschenen. De Galaxy A05s kost maar 159 euro en is daarmee erg betaalbaar.

Samsung Galaxy A05s in Nederland

De Samsung Galaxy A05s is nu te bestellen bij webwinkel Bol, zo ontdekte Android Planet. De smartphone is niet officieel voor Nederland aangekondigd, maar nu toch te bestellen. Van het toestel verschijnen twee versies: met 64 of 128GB aan opslagcapaciteit. Ook kun je kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en groen. Het toestel volgt de Galaxy A04s op.

De 64GB-versie van de Galaxy A05s kost 159 euro bij Bol. Daarmee hoort de A05s bij de goedkoopste Samsung-telefoons van dit moment. De 128GB-versie is logischerwijs duurder, al valt het prijsverschil wel mee. Je betaalt 179 euro als je meer opslagruimte nodig hebt. Op het moment van schrijven is de telefoon te reserveren, maar de releasedatum is onbekend.

Belangrijk om te weten is dat Samsung alleen een usb-c-kabeltje in het doosje van de Galaxy A05s stopt. Ben je van plan de smartphone aan te schaffen, zorg er dan voor dat je over een geschikte oplader beschikt. Het toestel ondersteunt snel opladen met maximaal 25 Watt, al heb je hier dus wel de juiste adapter voor nodig.

Specs van de Galaxy A05s

De Samsung Galaxy A05s is een echte budgetsmartphone, maar heeft geen slechte specificaties. Zo beschikt de telefoon over een groot 6,7 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 90Hz, waardoor de telefoon sneller moet aanvoelen omdat animaties vloeiender zijn. Het scherm heeft een klein notch voor de 13 megapixel-selfiecamera.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 680-processor, die snel genoeg is om je basis-apps te draaien. Er is echter niet heel veel werkgeheugen (4GB) aanwezig en de chip kan niet overweg met 5G-internet. Achterop de A05s zitten drie camera’s: een 50 megapixel-macrocamera, 2 megapixel-macrocamera en 2 megapixel-dieptesensor. De accu is 5000 mAh groot.

Uit de doos draait de Galaxy A05s op Android 13 met de bekende One UI-software van Samsung. Het nieuwe Android 14 komt pas later naar de smartphone en Samsung belooft in de toekomst ook Android 15 uit te brengen. Daarnaast kan de Galaxy A05s rekenen op vier jaar een beveiligingspatches, die hackers buiten de deur houden en andere problemen oplossen.

