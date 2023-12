Samsung presenteert betaalbare en kleurrijke A15 (5G) en Galaxy A25

We verwachtten ze pas in 2024, maar niks blijkt minder waar. Samsung heeft een drietal nieuwe betaalbare smartphones gepresenteerd die allemaal beschikken over een amoled-scherm. Het gaat om de Samsung Galaxy A15 (5G) en de Galaxy A25.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A15 officieel, komt ook als 5G-variant

We verwachten aankomend jaar heel wat nieuwe smartphones van onder andere Samsung. Nu heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant op de valreep van 2023 toch nog drie nieuwe modellen gepresenteerd. Het gaat om de Galaxy A15 die als 4G- en 5G-versie op de markt komt en de iets beter uitgeruste Samsung Galaxy A25.

Alle drie de nieuwe modellen zijn uitgerust met een amoled-scherm met een hoge resolutie. Zulke schermen geven kleuren veel beter weer dan goedkopere lcd-panelen, die vaak worden gebruikt in deze prijsklasse. De Galaxy A15 beschikt over een scherm waarbij de pixels 90 keer per seconde verversen, bij de A25 is dat zelfs 120 keer per seconde.

De Samsung Galaxy A15 is uitgerust met de Helio G99-chip, 8GB RAM en je hebt keuze uit modellen met 128GB of 256GB interne opslag. Het kloppende hart van de 5G-variant is de MediaTek Dimensity 6100 Plus-processor en de smartphone komt standaard met 256GB geheugen. De bekende Exynos 1280-chip vinden we tot slot in de Galaxy A25. Bij elk van de toestellen is het interne geheugen uit te breiden met een geheugenkaartje.

Verschillen voornamelijk bij de camera’s

Voor selfies en videogesprekken gebruik je de 13 megapixel-frontcamera, die in alle drie de toestellen is te vinden. Ook bevatten ze allemaal het ‘Key Island’-design, waarbij de knoppen aan de zijkant zijn geplaatst in een kleine verhoging.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De A15-modellen hebben een primaire camera van 50 megapixel. Ook kun je foto’s maken met de groothoeklens (5 megapixel) of close-ups schieten van 2 megapixel. De Galaxy A25 bevat ook een 50 megapixel-sensor, maar is voorzien van optische beeldstabilisatie voor betere resultaten. Foto’s in een wijdere hoek maak je van maximaal 8 megapixel en ook is er een macrocamera aanwezig voor foto’s van dichtbij.

De drie toestellen worden geleverd met Android 14, waar de One UI 6.0-schil overheen ligt. Ze bevatten allemaal een 5000 mAh-accu en opladen kan alleen bekabeld met maximaal 25 Watt.

Prijzen en kleuren Samsung Galaxy A15 en A25

De 4G-versie van de Galaxy A15 komt op de markt in het geel, lichtblauw, donkerblauw en zwart en is te koop vanaf omgerekend 190 euro. Voor de 5G-variant leg je minimaal 240 euro neer en de Samsung Galaxy A25 kost minimaal 250 euro. De toestellen zijn vanaf 16 december te koop in Vietnam en wanneer ze in andere landen en werelddelen te koop zijn is vooralsnog de vraag.

Meer over Samsung