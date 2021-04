Gelekt: Samsung Galaxy A22-afbeeldingen tonen nieuw budgettoestel

Samsung is van plan om een nieuwe budgettelefoon uit te brengen in de vorm van de Galaxy A22. De smartphone is nu te zien op gelekte afbeeldingen en dit is wat er opvalt.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk de Samsung Galaxy A22-afbeeldingen

De bekende smartphone-insider Steve Hemmenstoffer (OnLeaks) heeft plaatjes van de Samsung Galaxy A22 gedeeld. Deze nieuwe budgetsmartphone verschijnt waarschijnlijk over een paar maanden en is de opvolger van de Galaxy A21s. De Samsung A22 krijgt een nieuw design en heeft een groot scherm met een waterdruppel-notch bovenin. Dat is opvallend, want zijn voorganger had nog een klein gat in het display voor de selfiecamera.

Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft waarschijnlijk een hd-resolutie. De renders laten zien dat de schermranden redelijk dun zijn, maar de ‘kin’ onderaan wel fors is. De behuizing is hoogstwaarschijnlijk van plastic en volgens OnLeaks 8,7 millimeter dik. Verder zou de telefoon een fractie groter zijn dan de Galaxy A21s.

Op de achterkant zien we een drievoudige camera en enkele flitser. Het is onduidelijk welke camera’s de Samsung Galaxy A22 precies heeft, maar vermoedelijk gaat het om een 48 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens en macro/dieptelens. Verder tonen de beelden een koptelefoonaansluiting en usb-c-poort, zoals gebruikelijk is in het budgetsegment.

Opvolger van de Galaxy A21s

De specificaties van de Samsung Galaxy A22 zijn nog onduidelijk, al verwachten we wel dat de telefoon 5G-ondersteuning heeft. Daarmee wordt het waarschijnlijk de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung tot nu toe. Op dit moment is dat de Galaxy A32, die in Nederland rond de 225 euro kost. Verder is het nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A22 onthult en wat het toestel gaat kosten.

De Galaxy A21s van vorig jaar was populair en haal je op dit moment voor 150 euro in huis. De budgettelefoon heeft een groot scherm en forse 5000 mAh-accu die erg lang meegaat. Ook is de smartphone voorzien van in totaal vijf camera’s, een snelle vingerafdrukscanner en redelijk vlotte hardware.

Meer weten? Lees dan onze Samsung Galaxy A21s review of check de video hieronder.

Het laatste nieuws over Samsung: