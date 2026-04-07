Heb jij deze Samsung? Dan krijg je nu minder updates

Wouter Nijsen
7 april 2026, 14:58
2 min leestijd
Gebruikers van een Samsung Galaxy A53 opgelet, want het populaire toestel krijgt voortaan minder vaak updates. Lees hier hoe het zit!

Samsung Galaxy A53 krijgt minder vaak updates

Samsung staat bekend om zijn goede updatebeleid, en ook de goedkopere Galaxy A-smartphones worden lang en regelmatig van nieuwe software voorzien. Dat geldt ook voor de Samsung Galaxy A53, die in maart 2022 is uitgebracht. Maar, het toestel krijgt voortaan helaas minder vaak updates.

Samsung geeft de Galaxy A53 voortaan niet meer iedere maand een software-update, maar eens per kwartaal. Op de officiële updatewebsite van de fabrikant is te zien dat de A53 voortaan elke drie maanden wordt bijgewerkt. Dit betekent dat je voortaan langer moet wachten op nieuwe software.

samsung galaxy a53

Sinds de release in maart 2022 heeft Samsung netjes iedere maand een beveiligingspatche uitgerold naar de A53. Die patches worden nu ieder kwartaal gebundeld en in één keer uitgebracht. De Galaxy A53 wordt overigens nog een jaar ondersteund, dus je hoeft niet direct te upgraden naar een nieuw toestel.

De Galaxy A53 is vier jaar geleden uitgebracht met Android 12 en sinds die tijd geüpdatet naar Android-versie 13, 14, 15 en 16. Android 17, dat later dit jaar verschijnt, wordt hoogstwaarschijnlijk niet voor de telefoon uitgebracht.

Populaire Galaxy A-telefoons

Samsung brengt ieder jaar in maart zijn nieuwste Galaxy A-toestellen uit. Onlangs is de Galaxy A57 aangekondigd, die verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 529 euro. Vergelijk je de A57 met de A53, dan is de nieuwe smartphone logischerwijs een stuk beter.

Zo heeft de Galaxy A57 een groter en helderder scherm, is de hardware een stuk krachtiger en is de behuizing gemaakt van luxer glas. De smartphones hebben allebei een 5000 mAh-accu, maar die van de A57 laadt sneller op. De camera’s maken ook betere foto’s.

De Samsung Galaxy A57 draait uit de doos op Android 16 en krijgt de komende zes jaar updates. Dat betekent dat de ondersteuning pas in maart 2032 afloopt en de telefoon tegen die tijd op Android 22 draait. Zoals gezegd kost de Galaxy A57 officieel 529 euro, maar bij sommige webwinkels is ‘ie al voor minder te vinden. Check de vergelijker hieronder voor de laagste prijzen.

Bron: Samsung Mobile Security
Fabrikanten Software Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy A53 Samsung telefoon kopen

7 november 2025

4 maart 2025

28 februari 2025

26 februari 2025

