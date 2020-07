Download: Samsung Galaxy A71 krijgt One UI 2.1-update in Nederland

Samsung rolt de One UI 2.1-update uit naar de Galaxy A71 in Nederland. Daarmee krijgen gebruikers een aantal nieuwe features én een recente Android-beveiligingspatch.

Samsung Galaxy A71 krijgt One UI 2.1-update

Nederlandse gebruikers van de Samsung Galaxy A71 kunnen hun toestel nu updaten naar One UI 2.1. Deze versie van Samsung’s Android-skin voegt een aantal nieuwe features toe, zoals Enkele opname (Single Take), een betere nachtmodus in de camera-app en Quick Share. Met ‘Enkele opname’ maakt de Galaxy A71 in een aantal seconden foto’s en video maakt, waarna jij de leukste beelden kiest. Quick Share is een functie om snel bestanden te delen met andere Samsung-telefoons.

De update is 1,8GB groot, waardoor het slim is om ‘m via een wifi-verbinding te downloaden en installeren. De update bevat ook de Android-beveiligingsupdate van juni 2020. Samsung bracht eerder een One UI 2.1-update uit voor de Galaxy S10 (Plus en Ultra), Galaxy Note 10 (Plus), Galaxy S9, Note 9 en Galaxy A51.

Je krijgt automatisch een melding als je de One UI 2.1-update op je Galaxy A71 kunt downloaden. Het is ook mogelijk om handmatig op nieuwe software te checken. Ga hiervoor naar de instellingen, tik op ‘Toestel-info’ en kies dan voor ‘Updates handmatig downloaden’.

Over de Galaxy A71

Met de Galaxy A71 bracht Samsung eerder dit jaar een opvolger uit van de populaire Galaxy A70. De smartphone heeft een groot 6,7 inch-amoled-scherm (2400 bij 1080 pixels) met een cameragat voor de selfiecamera. De behuizing is van plastic en met 179 gram relatief licht, al heeft de smartphone wel een grote 4500 mAh-accu. Laatstgenoemde ondersteunt snelladen met 25 Watt via de usb-c-poort.

De Galaxy A71 valt ook op door de viervoudige camera op de achterkant. De primaire camera van 64 megapixel wordt bijgestaan door een 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en 5 megapixel-dieptesensor. Verder beschikt de telefoon over een vlotte Snapdragon 730-chip met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Wil je meer weten? Check dan ook de uitgebreide Samsung Galaxy A71 review en video hieronder.

