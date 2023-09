‘Samsung Galaxy S24 komt in Q1 2024, maar is niet de ster van de show’

Traditiegetrouw verwachten we de nieuwe Galaxy S-serie in het eerste kwartaal van 2024. Volgens een goed ingevoerde bron klopt dit, maar richt Samsung alle pijlen op een gloednieuw product.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat nou Galaxy S24? Alle ogen gericht op Galaxy Ring

De Samsung Galaxy S23-familie bestaat uit drie smartphones en is in februari gepresenteerd. Over een paar maanden is het alweer tijd voor de opvolgers. We verwachten in het eerste kwartaal van 2024 dan ook de nieuwste Galaxy S-telefoons.

We gaan vast en zeker van alles horen over de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra tijdens het evenement, maar toch richt Samsung zich vooral op een totaal nieuw apparaat. Volgens de lekker Ice Universe komt het bedrijf eindelijk op de proppen met de Samsung Galaxy Ring, een gadget voor om de vinger.

Er gaan al even geruchten dat de Zuid-Koreaanse fabrikant werkt aan de gadget en volgend jaar zou hét moment zijn voor de onthulling. De markt voor deze slimme apparaatjes staat nog in de kinderschoenen en Samsung wil daar vast en zeker deel van uitmaken.

Oura Gen3 Horizon

Als de Galaxy Ring daadwerkelijk wordt gepresenteerd, is het nog wel de vraag waar en wanneer het apparaatje wordt uitgebracht. Net als bij smartphones en smartwatches moeten producten aan allerlei eisen voldoen om daadwerkelijk gebruikt te mogen worden.

Een slimme ring beschikt over allerlei sensoren, die bepaalde inzichten geven. Die moeten uiteraard wel accuraat zijn. Een ring kan bepaalde aspecten van het lichaam beter meter dan een smartwatch, simpelweg omdat ‘ie dichter op de huid zit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alternatief voor smartwatch

Benieuwd wat je nog meer kunt verwachten van zo’n gadget om je vinger? Lees dan het uitgebreide artikel waarin we uitleggen wat een slimme ring allemaal te bieden heeft. Daar bespreken we ook of het apparaatje een goed alternatief kan worden voor de smartwatch.

Een ring kan bijvoorbeeld even trillen bij een binnenkomende oproep of e-mail, maar met je horloge kun je weer direct een preview zien, antwoorden sturen of een gesprek opnemen. Niet iedereen heeft natuurlijk behoefte aan een scherm zoals op een horloge, maar anderen willen juist weer wel de tijd, datum, het weerbericht of andere informatie kunnen inzien.

Zie jij wat in een slimme ring en waarvoor zou jij ‘m willen gebruiken? Denk jij dat Samsung een kans maakt in de wereld van zulke gadgets of juist niet? Laat het weten in de reacties hieronder!

Meer lezen over Samsung? Check: