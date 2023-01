Smart ring: een goed alternatief voor de smartwatch?

Na smartphones en smartwatches worden ook ringen steeds slimmer. Smart rings kunnen een hoop, maar zijn niet goedkoop. Tijd voor een kennismaking.

Smart rings zijn in opkomst

De markt voor mobiele elektronica is de afgelopen decennia explosief gegroeid. Kijk maar om je heen: inmiddels heeft vrijwel iedereen een smartphone. De laatste jaren zijn ook steeds meer mensen wearables gaan dragen, zoals smartwatches en fitnesstrackers.

Een stuk minder populair is de smart ring. Tenminste, vooralsnog. De meningen lopen uiteen, maar volgens sommige mensen gaan slimme ringen hét volgende ‘ding’ worden. Anderen denken dat het vooral om een hype gaat die spoedig voorbijgaat.

De tijd gaat uitwijzen wie er gelijk heeft. Het blijft echter een feit dat steeds meer grote bedrijven achter de schermen aan slimme ringen sleutelen, waaronder Apple en Samsung. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze nieuwe vorm van wearables.

Wat is een smart ring?

De belangrijkste functies van een fitnesstracker, maar dan veel compacter én comfortabeler. Dat zijn slimme ringen in een notendop.

Er zit veel variatie in smart rings maar de meesten hebben een nfc-chip (Near Field Communication) of bluetooth-ontvanger om te koppelen met een smartphone. Op die manier kun je de belangrijkste (gezondheids)informatie via de bijgeleverde smartphone-app uitlezen.

Daarover gesproken: de gemiddelde smart ring zit volgepakt met sensoren. Deze meten continu allerlei gezondheidsgegevens van de drager, waaronder de hartslag, het aantal gezette stappen en verbrande calorieën. Sommige modellen kunnen zelfs de lichaamstemperatuur meten en het zuurstofgehalte in het bloed achterhalen.

Concurrentie voor de fitnesstracker

Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereens vingers zijn anders en daarom kun je slimme ringen vaak op maat kopen, zodat ze precies passen. Voor aanschaf kun je via een testkit precies achterhalen welke maat je nodig hebt. Gezien het compacte formaat zijn smart rings lichter dan andere wearables en daardoor – volgens sommigen – comfortabeler om te dragen.

Dit is met name het geval tijdens de nachtelijke uren. Veel smartwatches hebben slaapfuncties om te registreren hoe goed (of niet) de nachtrust was, maar het dragen van een slim horloge is niet altijd even comfortabel. Sommige smart rings kunnen ook vertellen hoe goed je hebt geslapen, zonder vervelend te zitten.

Een smart ring heeft geen scherm. Alhoewel de gadget de hele tijd een oogje in het zeil houdt, kun je deze gezondheidsgegevens alleen aflezen via de smartphone-app. Sommigen vinden dit omslachtig, terwijl anderen de discretie wel waarderen.

Een meer objectief pluspunt is dat slimme ringen een redelijk lange accuduur hebben, voornamelijk vanwege het ontbreken van een scherm. Het hangt van het model af, maar sommige ringen gaan tot wel vijf à zes dagen mee op een volle accu. De meeste fitnesstrackers en smartwatches moeten veel eerder aan de oplader.

Deze smart rings kun je al kopen

1. Oura Ring 3

Oura is zonder twijfel de bekendste smart ring-fabrikant. Het Finse bedrijf heeft meerdere slimme ringen uitgebracht en is inmiddels aanbeland bij de derde generatie. De Oura Ring 3 is van titanium gemaakt, ongeveer net zo groot als een trouwring en zit bomvol functies.

Iedere ochtend krijg je bijvoorbeeld een overzicht met hoe je hebt geslapen, tijdens het sporten houdt de Oura-ring bij hoeveel calorieën er zijn verbrand en dankzij de saturatiemeter weet je of het zuurstofgehalte in je bloed op orde is. Is dit niet het geval, dan krijg je een waarschuwing en het verzoek om even langs de dokter te gaan.

Verder heeft de Ring 3 een menstruatiecyclustracker, kan ‘ie tegen water en zijn er meer dan 50 meditatiesessies om te ontspannen. Goedkoop is de Oura Ring 3 niet. De erg complete slimme ring kost 314 euro in Nederland. Daarbovenop moet je ook maandelijks voor de bijbehorende smartphone-app betalen.

2. Circular Ring

Eind vorig jaar kreeg de Oura-ring concurrentie van de Circular Ring. Deze doet in grote lijnen hetzelfde als zijn grote concurrent, maar heeft ook enkele unieke kenmerken. Zo kun je het uiterlijk van de ring aanpassen door een extra omhulsel (in het zwart, zilver, rose of goud) toe te voegen.

Verder zet de Circular Ring vooral in op gezondheid. Zo krijg je iedere ochtend na het dragen een ontzettend uitgebreid slaaprapport. Hierin staat onder meer hoe lang je in welke slaapfase (zoals de REM-slaap) zat en krijgt je nachtrust een rapportcijfer. Op basis hiervan vertelt de ring ook hoe uitgerust je lichamelijk bent.

Met 284 euro is ook de Circular Ring redelijk aan de prijs. De gadget wordt gemaakt door een Franse start-up.

3. Hecere NFC Ring

Reikt jouw budget minder ver? Dan kun je de Hecere overwegen. Voor zo’n 30 euro haal je deze waterdichte ring met nfc in huis. Maar: er zit een addertje onder het gras. Je moet de ring namelijk nog zelf programmeren.

De Hecere-ring heeft een aanpasbare chip, waardoor je zelf kunt instellen wat ‘ie moet doen. Dat doe je door een nfc-app te downloaden en de smart ring te programmeren. Vervolgens kun je de ring gebruiken om bijvoorbeeld snel het wifi-netwerk aan te zetten, een belletje te plegen of om je telefoonnummer te delen.

Volop kansen

De markt voor smart rings ligt nog wagenwijd open en dus komen er aan de lopende band nieuwe modellen van kersverse merken bij.

Zo richt de McLear RingPay zich compleet op draadloos betalen. Dankzij de ingebouwde nfc-ring kun je via Google Pay (en Apple Pay) betalen zonder contact te maken met de pinautomaat, net als dat je nu misschien met je smartphone en/of smartwatch doet.

De McLear RingPay is vooralsnog alleen in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar, maar komt op den duur naar meer landen.

De toekomst van slimme ringen

Ringen zijn niet langer ‘simpele’ accessoires, zo moge duidelijk zijn. Je moet er flink voor in de buidel tasten, maar een goede smart ring kan ongeveer hetzelfde als een smartwatch.

Vanwege het hoge prijskaartje zijn de ringen vooralsnog echter vooral bedoeld voor de echte gadgetliefhebbers. Mogelijk weten de apparaatjes een breder publiek aan te boren op het moment dat de prijskaartjes gaan zakken. Het programmeren van een eigen slimme ring is immers niet aan iedereen besteed.