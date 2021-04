Zo ziet de Samsung Galaxy S21 FE er misschien uit

De aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE laat nog wel eventjes op zich wachten, maar dankzij een concept krijgen we alvast een idee van hoe de smartphone eruit kan komen te zien. Check de beelden hier!

Lees verder na de advertentie.

Bekijk het Samsung Galaxy S21 FE-concept

De verwachting is dat Samsung later dit jaar, waarschijnlijk in augustus, de Galaxy S21 FE presenteert. Dit is de opvolger van de Galaxy S20 FE van vorig jaar en een goedkopere versie van de reguliere S21, gericht op jongere gebruikers. De afgelopen weken lekte al het één en ander over de S21 FE uit en dat was voor de Nederlandse ontwerper Concept Creator een reden om alvast vooruit te blikken.

In de video hierboven zien we de Samsung Galaxy S21 FE in allerlei frisse kleurtjes én met een nieuw design. Het ontwerp lijkt logischerwijs op dat van de Galaxy S21, met achterop een camera-eiland dat vanaf de zijkant van de behuizing doorloopt. Dat geeft de S21 FE een frisse look en eigen smoel. Daarnaast zien we een groot scherm met dunne randen en een cameragat.

Mogelijk beschikt de Samsung S21 FE over drie camera’s op de achterkant, waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoofdcamera met hoge resolutie, groothoeklens en telelens om zonder kwaliteitsverlies in te zoomen. Het toestel is vermoedelijk stof- en waterdicht, net als zijn voorganger.

Meer over de Samsung Galaxy S21 FE

Door geruchten en lekken beschikken we al over de eerste specificaties van de Samsung Galaxy S21 FE. Zo lijkt het scherm een fractie kleiner te worden (6,4 inch) dan dat van de S20 FE (6,5 inch), maar is de full-hd-resolutie en hoge ververssnelheid van 120Hz hetzelfde. Door die hogere verversingsfrequentie worden animaties vloeiender getoond en voelt de Samsung-telefoon sneller aan.

Daarnaast zou de S21 FE beschikken over 6/8GB aan werkgeheugen, 128GB aan opslagruimte en 5G-ondersteuning. Samsung brengt mogelijk ook een iets goedkopere 4G-versie van het toestel uit. Verder is de verwachting dat het aankomende vlaggenschip draait op Android 11, beschikt over een 32 megapixel-selfiecamera en Exynos 2100- of Snapdragon 888-processor.

Volgens een gelekte roadmap vindt de aankondiging van de Samsung Galaxy S21 FE plaats op 19 augustus. Tot die tijd houden we je op de hoogte van alle geruchten rondom de smartphone. Wil je meer lezen? Check dan de Galaxy S20 FE review, waarin we het betaalbare vlaggenschip van vorig jaar bespreken.

Volg het laatste Samsung-nieuws: