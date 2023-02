De 4 belangrijkste vernieuwingen van de Samsung Galaxy S23

De nieuwe vlaggenschepen van Samsung liggen nú in de winkel. Maar wat zijn eigenlijk de belangrijkste vernieuwingen van de Galaxy S23-serie? We zetten ze voor je op een rij.

Samsung Galaxy S23: de belangrijkste vernieuwingen

Na maandenlange geruchten zijn de Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en S23 Ultra eindelijk verkrijgbaar. Ze beschikken over uitstekende specificaties, maar hun voorgangers waren natuurlijk ook al prima smartphones. Dus wat zijn de belangrijkste vernieuwingen van de Samsung Galaxy S23-serie? Je leest het in dit artikel.

1. Gloednieuwe Snapdragon-chip is veel sneller

Een nieuwe smartphone betekent een nieuwe chip. Dat is op zich niet zo bijzonder. De Galaxy S23 zet echter een heel grote stap voorwaarts. De S22 draaide in Nederland op een Exynos 2200-chip, die Samsung zelf had gemaakt. Deze processor kon qua kracht en efficiëntie niet tippen aan de alternatieven van marktleider Qualcomm.

We zijn daarom erg blij dat de Galaxy S23-smartphones allemaal op de Snapdragon 8 Gen 2-chip draaien. Dat is de snelste processor die Qualcomm momenteel maakt. Hij zorgt ervoor dat je je de komende vier, vijf jaar geen zorgen hoeft te maken over de prestaties van deze toestellen. Of je nu veel aan multitasking doet of zware games speelt, ze vliegen overal doorheen. Wat ons betreft is deze nieuwe chip zelfs dé belangrijkste verbetering van de S23.

2. Nieuwe camera’s, vooral op de Ultra

De gewone S23 en de S23 Plus hebben dezelfde camera’s op de achterkant als vorig jaar. Toch belooft Samsung dat ze door de nieuwe Snapdragon-chip wel beter presteren. De vernieuwde beeldverwerking perst meer details uit de hardware en vooral ‘s nachts zou de belichting er mooier uit moeten zien.

Fans van smartphonefotografie gaan natuurlijk voor de S23 Ultra. Die beschikt over een fonkelnieuwe 200 megapixel-camera. Hij legt nog meer details vast dan voorheen. Je hoeft die enorme resolutie overigens niet altijd te gebruiken. Standaard perst het toestel een aantal pixels samen voor een mooiere beeldkwaliteit. Zo kom je op plaatjes uit van 12,5 of 50 megapixel. Al die beeldpunten zijn nu ook ‘Focus Pixels’, waardoor je sneller en accurater scherp stelt.

De S23-smartphones hebben een vernieuwde selfiecamera. De resolutie bedraagt nu 12 megapixel, maar ook hier is vooral de autofocus aangepakt. Daarnaast kan de camera individuele delen van het menselijk lichaam herkennen en deze mooier uit laten komen op je zelfportretten.

3. Betere batterijduur

In onze review van de Samsung Galaxy S22 waren we niet enthousiast over de batterijduur. Gelukkig blijkt Samsung Android Planet te lezen, want de accu in de S23 is groter: 3900 tegenover 3700 mAh. Dat is natuurlijk geen gigantisch verschil, maar in combinatie met de zuinige processor zou het toestel een stuk langer mee moeten gaan. De eerste berichten hierover zijn in ieder geval positief.

Ook de Galaxy S23 Plus krijgt er 200 mAh bij en komt uit op een totale capaciteit van 4700 mAh. De S23 Ultra heeft net als zijn voorganger 5000 mAh. We gaan de batterijduur natuurlijk testen voor onze uitgebreide reviews, die we binnenkort publiceren.

4. Subtiel ander ontwerp

Wie de S23-smartphones van de voorkant bekijkt, ziet amper verschil met de S22-serie. De schermranden zijn bij de S23 en S23 Plus opvallend genoeg iets dikker, maar daar merk je in de praktijk weinig van. Wat wel direct opvalt, is dat het camera-eiland op de achterkant is verdwenen. De lenzen steken nu los uit de behuizing.

Dat kenden we al van de S22 Ultra en komt binnenkort ook naar goedkopere smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het is blijkbaar de nieuwe huisstijl. Ons hoor je niet klagen, want het ziet er modern uit. Wel verzamelt zich nu makkelijker stof tussen de lenzen, wat een minpuntje is.

Bij de S23 Ultra zijn deze lenzen iets groter dan vorig jaar. Verder valt op dat de behuizing hoekiger is. De ronding van het scherm is wat subtieler, waardoor het display platter oogt.

Samsung Galaxy S23 is flink duurder

Er is stiekem nog een vijfde vernieuwing en daar worden we minder blij van: de prijs. Die is namelijk flink omhoog gegaan. De goedkoopste versie van de Galaxy S23, met 8GB RAM en 128GB opslag, kost 949 euro. Dat is 100 euro meer dan de S22 vorig jaar.

Voor de S23 Plus leg je minimaal 1199 euro neer. Dat is 150 euro meer dan de S22 Plus, al is de opslagruimte wel verdubbeld naar 256GB. De S23 Ultra is met een instapprijs van 1399 euro het duurst. Ook dat is 150 euro meer dan zijn voorganger.

Gelukkig hebben we de beste S23-deals voor je op een rij gezet. Binnenkort lees je zoals gezegd uitgebreide reviews van de smartphones op deze site. Kun je niet wachten? Bekijk dan alvast onze camerapreview van de Samsung Galaxy 23 Ultra.

