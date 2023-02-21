Samsung Galaxy S23 kopen: dit moet je weten

Als jij de Samsung S23 los toestel kopen wil, zit je hier goed. Met onze prijsvergelijker vind je namelijk heel eenvoudig de beste prijs van het moment. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt. Hij komt weer in drie versies: de reguliere S23, de S23 Plus en de S23 Ultra. Hieronder hebben we de belangrijkste specs van het Samsung Galaxy S23 voor je op een rijtje gezet:

6,1 inch Amoled 120Hz display (resolutie 2340 bij 1080 pixels)

50 megapixel hoofdcamera

3900 mAh accu met 45W snelladen

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip

128GB of 256GB aan opslag

Android 13 met updates t/m Android 17

Verkrijgbaar in: cream, phantom black, green, lavender en exclusief in de Samsungshop: graphite en lime

De Samsung Galaxy S23 prijzen

Benieuwd wat je nu nog betaalt voor de Samsung Galaxy S23 én de opvolgers? We hebben alle actuele prijzen overzichtelijk voor je op een rij gezet, zodat je gemakkelijk zelf kiest welk toestel bij jou past.

Voor wie is de Samsung S23 kopen een goed idee?

Een Samsung S23 kopen is geschikt voor mensen die een toptoestel zoeken en niet de hoofdprijs willen betalen. De camera en processor hebben een upgrade gekregen vergeleken met zijn voorganger de Samsung S22. Tevens is de accu wat groter geworden zodat hij het langer uit houd. Je koopt deze smartphone als je wil upgraden vanaf een midrange toestel of een wat oudere Samsung Galaxy S smartphone hebt. Heb je nu al een S21 of S22? Dan is de S23 niet super vernieuwend.

Een Samsung Galaxy S23 los kopen of toch met abonnement?

Om de Samsung Galaxy S23 als los toestel te kopen moet toch aardig wat geld neerleggen. Het goedkoopste model kost € 429,99. Als je het toestel los koopt, krijg je geen BKR-registratie. Je gaat geen lening aan, wat wel gebeurd als je het toestel in een abonnement maandelijks afbetaald. Je hoeft dan wel niet het gehele bedrag niet in één keer at te tikken. Daarnaast krijg je vaak in combinatie met een abonnement korting op je toestel.

Koop je de Samsung S23 in combinatie met een abonnement, dan ben je meestal goedkoper uit door de toestelkorting. Ga je voor de combinatie in een abonnement dan kan je er voor kiezen om de Galaxy S23 in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest dan is het los kopen van de Galaxy S23 mogelijk goedkoper. Dit hangt af van het abonnement en je wensen met betrekking tot je internet snelheid en andere abonnement specs.

Er zijn uiteindelijk vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Samsung Galaxy S23

In de prijsvergelijker is het heel eenvoudig om de beste deal te vinden. Die staat namelijk altijd bovenaan. Uiteraard heeft het goedkoopste model ook de minste opslagcapaciteit. Mocht je daarom op zoek zijn naar een specifieke configuratie, dan kun je de filteropties gebruiken. Daarmee filter je op allerlei zaken zoals levertijd, opslagcapaciteit en kleur.

Als je de beste prijs hebt gevonden, klik dan simpelweg op de aanbieding. Je komt dan meteen op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar kun je jouw nieuwe Samsung S23 kopen zoals je gewend bent.

Vind je de Galaxy S23 te klein of wil je toch de beste Samsung camera van dit moment? Neem dan een kijkje bij de grote broer en de Ultra voor de beste specs. Hieronder hebben we de verschillende Galaxy S23 modellen voor je op een rijtje gezet.