Samsung Galaxy S25 FE wordt waarschijnlijk op 4 september onthuld

Wie benieuwd is naar het nieuwste model in de Galaxy S25-lijn en nieuwe Samsung-tablets, hoeft niet lang meer te wachten. Zo zit het.

Samsung Galaxy S25 FE aankondiging officieel

De afgelopen maanden stroomde de Android-wereld over met geruchten over de Samsung Galaxy S25 FE. Nu heeft Samsung een nieuw Galaxy Event aangekondigd via een officiële blogpost. De fabrikant laat weten ‘het nieuwste lid van de Galaxy S25-familie te introduceren‘ en ‘premium AI tablets‘. Het event vindt plaats op 4 september.

Het evenement is online te bekijken op het YouTube-account van Samsung om 11.30 uur. Vanaf vrijdag 5 september vindt ook de IFA plaats in Berlijn, waar Samsung aanwezig is om de aangekondigde producten te presenteren. Op basis van de gedeelde video mogen we ervan uitgaan dat het gaat om de Galaxy S25 FE.

Samsung lanceert de FE-versie (Fan Edition) van zijn smartphones altijd in de tweede helft van het jaar. Met deze presentatie is de fabrikant overigens eerder dan vorige modellen. De Samsung Galaxy S24 FE werd bijvoorbeeld pas eind september 2024 gelanceerd en de S23 FE eind oktober 2023.

Gelekte Samsung Galaxy S25 FE-specificaties

Over de Samsung Galaxy S25 FE is al genoeg gelekt. Zo weten we hoe hij eruitziet, dankzij gelekte renders en zijn verschillende specificaties bekend. Het scherm krijgt dunnere randen, is 6,7 inch groot en heeft een full-hd-resolutie. Er zijn drie camera’s achterop geïnstalleerd: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens.

Ook is de laadsnelheid verbeterd van 25 naar 45 watt en is de batterij met 4900 mAh een stukje groter dan bij de voorganger. Het hele apparaat wordt aangedreven door de Exynos 2400e-chip, die we ook in de S24 FE zagen. Daarnaast is er naar verluidt een 128GB- en 256GB-variant. Het prijskaartje begint volgens een recent gerucht bij 679 euro.

Samsung Galaxy S24 FE

Lees de Samsung Galaxy S24 FE review

Eind vorig jaar testten we de Galaxy S24 FE. De smartphone leek fysiek erg op de reguliere S24-serie en beviel over het algemeen prima. Hieronder lees je onze conclusie van de review.

De Samsung Galaxy S24 FE bevindt zich op de grens tussen midrange en premium smartphones. Enerzijds krijg je een uitmuntend updatebeleid van zeven jaar, een uitgebreide set camera’s en een vlotte chip. Anderzijds zijn de concessies duidelijk, zoals de goedkopere materialen, het scherm met lagere resolutie en de optische vingerafdrukscanner. Toch wegen deze minpunten niet af tegen de voordelen van de FE. Het toestel biedt een premium Samsung-ervaring voor een aantrekkelijke prijs, zeker als ‘ie zo snel in prijs daalt als zijn voorgangers. Momenteel is ‘ie al voor € 419,- verkrijgbaar.

