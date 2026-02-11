Officieel: Samsung Galaxy Unpacked 2026 vindt plaats op 25 februari

Het is officieel! Samsung kondigt zijn nieuwste Galaxy S-smartphones aan op 25 februari. We krijgen dan hoogstwaarschijnlijk de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra te zien.

Samsung Galaxy S26-presentatie op 25 februari

Het grote Samsung-event waar de nieuwe Galaxy S-smartphones worden onthuld, vindt al snel plaats. Op 25 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd begint de presentatie. Samsung onthult de Galaxy S26-serie in San Francisco, Verenigde Staten.

Zoals we gewend zijn, is de presentatie straks live te volgen via de officiële kanalen van Samsung. Uiteraard zit de redactie van Android Planet ook klaar om jou van al het nieuws te voorzien. Houd de website dus zeker in de gaten.

In de teaservideo (zie hierboven) wordt Galaxy Unpacked 2026 aangekondigd. In het filmpje is verder niet zo heel te zien, maar het is wel duidelijk dat Galaxy AI een belangrijke rol gaat spelen bij de S26-telefoons. We verwachten dat Samsung met allerlei nieuwe softwarefuncties komt.

Wat we weten over de Galaxy S26

Samsung komt ook dit jaar hoogstwaarschijnlijk weer met drie vlaggenschepen. Het gaat om de reguliere Galaxy S26, de grotere Galaxy S26 Plus en het absolute topmodel, de Galaxy S26 Ultra. Gelekte afbeeldingen laten zien dat de telefoons aan de buitenkant weinig verschillen van de S25-toestellen.

De belangrijkste verbeteringen lijken aan de binnenkant te zien. Zo beschikt de opvolger van de Galaxy S25 waarschijnlijk over een nieuwe, snellere Exynos 2600-processor. Ook de S26 Plus zou deze processor hebben, maar de duurdere S26 Ultra heeft de Snapdragon 8 Elite Gen 5 van Qualcomm.

De nieuwe Samsung-smartphones hebben 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De batterij van de ‘normale’ S26 zou daarnaast groeien van 4000 mAh naar 4300 mAh, terwijl ook de oplaadsnelheid een boost krijgt. Dit gaat van 25 watt naar 45 watt.

Nieuw bij de Galaxy S26 Ultra is het speciale privacyscherm. Als je deze functie activeert, kunnen mensen naast niet meer meekijken met wat jij op je telefoon aan het doen bent. Volgens de Franse website Dealabs heeft de Samsung S26 een adviesprijs van 999 euro. De S26 Plus en S26 Ultra zouden respectievelijk 1269 en 1469 gaan kosten.