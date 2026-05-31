‘Zó zien Samsung Galaxy Z Fold 8 en nieuw, breder model eruit’

Mike Peek
31 mei 2026, 10:42
2 min leestijd
Samsung brengt dit jaar niet één, maar twee nieuwe Fold-modellen uit. Renders laten duidelijk het verschil zien tussen de Samsung Z Fold 8 en Z Fold 8 Ultra.

'Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) te zien op renders'

Wie een groot scherm in zijn broekzak wil, heeft er over een paar maanden twee opties bij. Samsung lanceert deze zomer namelijk een duo van nieuwe Fold-telefoons. Lekker Ice Universe, altijd goed op de hoogte van plannen uit Zuid-Korea, publiceerde renders van de Samsung Galaxy Z Fold 8 en de Fold 8 Ultra. Die laten het verschil tussen de twee smartphones heel duidelijk zien.

De linker smartphone hieronder lijkt sterk op de Galaxy Z Fold 7. Toch is dit juist het toestel dat de naam Fold 8 Ultra mee zou krijgen. Het nieuwe model rechts zou de Galaxy Z Fold 8 gaan heten. Zonder de toevoeging ‘Wide’ dus, zoals we eerder lazen.

Samsung Galaxy Z Fold 8 renders

Dat is natuurlijk nogal verwarrend, want de normale Fold 8 is dus een heel ander toestel dan de Fold 7. Door het bredere scherm aan de binnenzijde leent het zich erg goed voor het bekijken van video’s. De Fold 8 Ultra heeft een staand scherm dat beter geschikt lijkt voor multitasking. Zoals je kunt zien heeft de Ultra verder drie camera’s op de achterzijde en de reguliere Fold 8 slechts twee. Vermoedelijk mist deze variant een telelens om mee in te zoomen.

Vouw bijna onzichtbaar?

Beide modellen draaien waarschijnlijk op de snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en krijgen een grotere accu dan voorgaande Folds: ongeveer 5000 mAh. Een andere belangrijke vernieuwing is dat de vouw aan de binnenzijde volgens Ice Universe zo goed als niet meer zichtbaar of voelbaar zou zijn. Daarvoor gebruikt Samsung wellicht dezelfde techniek als Oppo bij de Find N6.

De lancering van nieuwe Folds vindt volgens geruchten plaats op 22 juli. Die dag zullen we ook de Galaxy Z Flip 8 zien en nieuwe smartwatches.

Bron afbeelding: Ice Universe
Samsung Galaxy Z Fold 8
