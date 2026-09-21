‘Samsung verhoogt prijzen van nieuwe high-end tablets flink’

Binnenkort presenteert Samsung de Tab S12-tablets en die lijken flink hogere prijzen te krijgen dan hun voorgangers. Ze zijn tot wel 200 euro duurder. Daar schijnen weinig vernieuwingen tegenover te staan.

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‘Prijzen Samsung Galaxy Tab S12-serie gelekt’

Volgens geruchten presenteert Samsung op 7 oktober twee nieuwe high-end tablets. Het gaat om de Galaxy Tab S12 Plus (met een 12,4 inch-scherm) en de Tab S12 Ultra. Die heeft zoals we gewend zijn een gigantisch 14,6 inch-oled-display. De kleine Tab S11 van vorig jaar krijgt vooralsnog geen opvolger. Die verschijnt pas in 2027.

Volgens WinFuture gaan de prijzen van de Samsung Galaxy Tab S12-tablets stevig omhoog. De goedkoopste Tab S12 Plus, met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag, zou 1299 euro kosten. Dat was bij zijn voorganger 1119 euro. Voor de Tab S12 Ultra, eveneens met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, ben je 1539 euro kwijt. Dat is 200 euro meer dan je voor de Tab S11 Ultra betaalde.

Renders van de Tab S12 Ultra

Die hogere prijzen hebben natuurlijk alles met werkgeheugen te maken, dat momenteel peperduur is. De Tab S12 Ultra lijkt er precies hetzelfde uit te zien als het vorige model en krijgt maar één echte upgrade: hij draait op een snellere MediaTek Dimensity 9500-chip. Die maakt hem enkele tientallen procenten rapper dan de Tab S11 Ultra.

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Galaxy Tab S12 Plus krijgt nog een paar upgrades

De kleinere Tab S12 Plus draait op dezelfde chip als de Ultra en schijnt nog een paar andere bescheiden upgrades te krijgen. Hij weegt 555 gram, wat 16 gram minder is dan de Tab S10 Plus. Daarnaast gaat de accucapaciteit omhoog van 10090 mAh naar 10600 mAh. Hoeveel verschil dat maakt voor de batterijduur zullen we moeten testen.

Beide tablets zijn dankzij een IP68-certificering weer stof- en waterbestendig. Zoals we gewend zijn, zit er ook een S Pen in de doos, waarmee je (aan)tekeningen op het scherm kunt maken.

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