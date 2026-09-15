Samsung lanceert stilletjes Galaxy A18: instaptoestel van 279 euro

Samsung heeft de Galaxy A18 zojuist aangekondigd. Het instaptoestel is sneller dan zijn voorganger, maar de prijs is ook gestegen. Lees hier alles over de telefoon!

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Samsung Galaxy A18 officieel: snellere chip en meer

Samsung heeft stilletjes zijn nieuwste budgetsmartphone aangekondigd. De Galaxy A18 is de opvolger van de Galaxy A17, die ongeveer een jaar geleden is uitgebracht. Het nieuwe toestel duikt op bij webwinkels Mobiel.nl en Belsimpel met een adviesprijs van 279 euro. De telefoon verschijnt in drie kleuren: zwart, zilver en lichtblauw.

De Galaxy A18 lijkt op zijn voorganger en is alleen ietsjes dikker en zwaarder. De smartphone is uitgerust met een snellere chip, in de vorm van de Exynos 1610. De processor moet voor betere prestaties zorgen en wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Het is mogelijk om de opslag uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

De behuizing van de Galaxy A18 is steviger en nu volledig stofdicht. Het toestel is ook beschermd tegen spatwater en kan tegen een regenbui. Onder de motorkap zit verder een 5000 mAh-accu die met maximaal 25 watt kan opladen. De telefoon kan niet overweg met 5G en ondersteunt alleen 4G-internet.

Het scherm van de Samsung Galaxy A18 is 6,7 inch groot, heeft een resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 90Hz. De randen rondom het display zijn relatief dik en er is nog een ouderwetse waterdruppel-notch aanwezig. Die biedt plek voor de 13 megapixel-selfiecamera.

Achterop zitten nog eens drie camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera, 5 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Dat zijn precies dezelfde camera’s als bij de Galaxy A17 van vorig jaar.

De Galaxy A18 draait uit de doos op Android 17 en krijgt in de toekomst zes Android-versie-updates. Beveiligingspatches worden ook de komende zes jaar uitgerold. Dat geldt ook voor andere Galaxy A-telefoons van Samsung, zoals de Galaxy A57 en A37.

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Samsung Galaxy A18 prijs en release

De Samsung Galaxy A18 lanceert met een adviesprijs van 279 euro en is daarmee een paar tientjes duurder geworden. De Galaxy A17 werd een jaar geleden nog uitgebracht voor 229 euro. Zoals gezegd is de nieuwe smartphone in de kleuren zwart, zilver en lichtblauw verkrijgbaar. Bij Belsimpel krijg je tijdelijk 70 euro korting op het toestel.

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