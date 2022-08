Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) snelladen: resultaten in de praktijk

De vijfde generatie van Galaxy Watches is sneller op te laden dan voorheen, maar de accu’s zijn ook een stukje groter. Maar wat levert dat snelladen van de Samsung Galaxy Watch 5 nou eigenlijk voor resultaten op in de praktijk?

Snelladen Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): testen maar

Op een groots evenement zijn recent de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro gepresenteerd. Samsung blies hoog van de toren, want niet alleen de accucapaciteit, maar ook de oplaadsnelheid was verbeterd. In plaats van draadloos opladen met 5 Watt, is dat namelijk verdubbeld.

Volgens een claim van Samsung is de kleinste versie van de Watch 5 met 40mm-kast en 284 mAh-accu voor 45 procent op te laden in 30 minuten tijd. De Watch 5 Pro heeft een accu van 590 mAh en een half uur aan de nieuwe lader moet ‘m opladen tot 35 procent.

De bekende website SamMobile nam de proef op de som en legde beide smartwatches aan de lader. Omdat er geen oplaadblok wordt meegeleverd, gebruikten ze een originele 45 Watt-adapter. Zoals gezegd kunnen de nieuwe slimme horloges opladen met slechts 10 Watt, dus ook opladers met een lager vermogen zijn prima te gebruiken.

Zoals te zien is in bovenstaand filmpje was de Watch 5 Pro na 30 minuten opladen voor 30 procent gevuld, niet de gestelde 35 procent. De kleinere Watch 5 was tot 36 procent opgeladen in dezelfde periode, ook te weinig gezien de claim van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Een uur aan de lader zorgde ervoor dat de accu van het 5 Pro-model was bijgeladen tot 55 procent, terwijl de Watch 5 op dat tijdstip al voor 85 procent was volgeladen. Helemaal opgeladen was dat horloge na een kleine anderhalf uur. De Galaxy Watch 5 Pro volledig voorzien van vers accusap kostte twee uur en negen minuten.

Accuduur in de praktijk?

Leuk natuurlijk dat ‘snelladen’ van je horloge, maar dat gaat met heel andere Wattages dan bij smartphones. Vermogens van 65 Watt, 80 Watt, 120 Watt of zelfs 150 Watt waarbij accu’s van 5000 mAh in een mum van tijd weer vol zitten zijn daar inmiddels gemeengoed.

Ook is het nog de vraag hoe de batterijduur van de nieuwe horloges in de praktijk. Ze draaien namelijk op WearOS van Google en dat staat niet bekend als energiezuinig. Samsung stelt dat de Watch 5 Pro tot 80 uur mee moet gaan op een volle lading, terwijl dat 50 uur is voor de normale Watch 5.

Wij kunnen het ons echter niet voorstellen, maar binnenkort gaan we dat zelf ondervinden. Dan gaan we namelijk aan de slag met onze review van de Galaxy Watch 5-serie! Heb jij daarover al vragen, laat ze dan achter in de reacties of mail ze even naar redactie@bigspark.com. Kun je daarop niet wachten en wil je zo’n horloge gewoon nu al bestellen, check dan Samsung Galaxy Watch 5 pre-order: hier kun je terecht.

