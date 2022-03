Feit of fabel: is snelladen slecht voor de batterij van mijn telefoon?

Dankzij snellaadtechnieken heeft je smartphone binnen een kwartier genoeg stroom om er weer een paar uur tegenaan te kunnen. Maar, kleven hier ook nadelen aan? Dit moet je weten over snelladen en de batterij van je telefoon.

Is snelladen slecht voor mijn telefoon?

Bij een goede smartphone hoort een lange accuduur. Je hebt immers niets aan een telefoon dat om de haverklap aan de oplader moet. Smartphones van tegenwoordig zijn erg compact en daarom is het vergroten van de accu geen optie. Hierop hebben fabrikanten een ‘trucje’ bedacht: snelladen. Als je telefoon toch regelmatig accusap moet drinken, dan kan er maar beter flink wat vaart inzitten, toch?

Omdat ieder voordeel zijn nadeel heeft, denken veel mensen dat snelladen slecht is voor de batterijgezondheid van hun smartphone. Om maar direct met de deur in huis te vallen: nee, dat is niet zo. Dit heeft te maken met de manier waarop de techniek in elkaar steekt. Een belangrijke opmerking vooraf is dat we er bij deze claim vanuit gaan dat er niets mankeert aan je telefoon, accu en/of oplader.

Snelladen gaat in twee fases. De techniek komt rap uit de startblokken, want de eerste fase begint met een explosie van voltage op de (bijna lege) batterij. Dit zorgt ervoor dat het accupercentage binnen een kort tijdsbestek (van 10 tot 30 minuten) naar 50 tot 70 procent schiet.

Tijdens de tweede fase van snelladen komt de spreekwoordelijke ‘klad’ erin. Dit klinkt negatief, maar het is eigenlijk een goed iets. De tweede fase van snelladen gaat veel langzamer dan de startperiode en dat komt omdat je telefoon deze tijd gebruikt om bij te komen.

Een bewuste keuze

Hier kiezen telefoonmakers bewust voor. De laatste 20 tot 30 procent aan accucapaciteit druppelt langzamer binnen om problemen te voorkomen. Zo wordt de accu niet overbelast en verklein je het risico op bijvoorbeeld oververhitting.

Zouden telefoonfabrikanten deze tweede fase net zo snel laten gaan als de eerste fase, dan zou snelladen wél slecht voor de batterijgezondheid zijn. Accu’s kunnen bijvoorbeeld erg slecht tegen temperatuurwisselingen en bij snelladen komt energie (en dus warmte) vrij.

Klinkt dit nog iets te vaag voor je? Reparatiewebsite iFixit gebruikt een treffende metafoor om het snelladen van een smartphone te begrijpen. Je moet de batterij van een telefoon namelijk als een spons zien. Een ‘verse’ (lees: droge) spons vangt erg veel water op wanneer je ‘m onder de kraan houdt. Dit is vergelijkbaar met de eerste fase van snelladen.

Zodra de spons meer water opzuigt, merk je dat het lastiger wordt. Er kan steeds minder water opgenomen worden en op een gegeven moment zit de spons ‘vol’. Het water blijft op het oppervlak ‘liggen’ en kan maar met moeite geabsorbeerd worden. De spons beschermt zichzelf door niet onnodig veel water op te nemen. Deze fase staat symbool voor de tweede helft van snelladen.

Geen overstromingsgevaar

Het is onmogelijk om een batterij te laten ‘overstromen’. Dit komt omdat moderne lithium-ion-accu’s, die onder meer in smartphones zitten, van nature erg slim zijn. Het is dan ook onmogelijk om je accu boven de 100 procent capaciteit te krijgen. Dit fabeltje was vroeger overigens wél waar, want ‘oude’ accu’s kon je wel degelijk overladen.

Al met al is snelladen dus niet schadelijk voor je telefoon. Een degelijke oplader levert nooit meer vermogen af dan je toestel aankan. Heb je bijvoorbeeld een Samsung Galaxy S22, die maximaal 25 Watt vermogen aankan? Dan kun je deze zonder problemen opladen met de snellader van de OnePlus 9 Pro, die maximaal 65 Watt levert. Je Samsung-accu is slim genoeg om niet meer dan 25 Watt door te laten.

Meer batterijtips

Het is normaal dat de accu van je smartphone na een paar jaar gaat slijten. Door een paar simpele adviezen op te volgen kun je de levensduur van je batterij echter wel flink oprekken. Het kan bijvoorbeeld helpen om je toestel niet ‘s nachts aan de oplader te leggen. Op die manier blijft je accu altijd binnen de 20 en 80 procent percentage.