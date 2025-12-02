Dit is de Samsung Galaxy Z TriFold: futuristische vouwtelefoon

Eindelijk is het zover: Samsung heeft zijn eerste trifold-smartphone uit de doeken gedaan. Lees hier wat de Samsung Galaxy Z TriFold te bieden heeft.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Z TriFold officieel onthuld

Al lange tijd gingen er geruchten over de eerste trifold-telefoon van Samsung rond, en nu is het toestel officieel aangekondigd. De opvallende vouwsmartphone heet de Samsung Galaxy Z TriFold en moet op 5 december in Korea verschijnen.

Daarna volgen andere landen, maar Nederland zit hier voorlopig niet bij. Samsung kiest er voor om de Galaxy Z TriFold wel uit te brengen in landen als China, Taiwan, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. Het is onduidelijk of er een Europese release voor de smartphone komt. De prijs is ook nog onduidelijk.

De Samsung Galaxy Z TriFold bestaat uit drie delen en heeft opengevouwen een groot scherm van 10 inch. Het display beschikt over een resolutie van 2160 bij 1584 en ververssnelheid van 120Hz. De TriFold is een soort kleine tablet die je kan opvouwen, zodat je ‘m alsnog makkelijk in je broekzak stopt.

Het toestel beschikt over drie schermdelen en kun je twee keer vouwen. De Galaxy Z Fold 7, een andere foldable van Samsung, klap je alleen open en dicht. Vouw je de TriFold dicht, dan heb je de beschikking over een ‘normaal’ 6,5 inch-scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en 120Hz-ververssnelheid.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De specificaties

De Samsung Galaxy Z TriFold is uitgerust met een Snapdragon 8 Elite-processor, de op één na snelste mobiele chip voor Android-telefoons van dit moment. Ook heeft de opvallende smartphone 16GB aan werkgeheugen en 512GB/1TB aan opslagruimte. De accu bestaat uit drie cellen en heeft een totale capaciteit van 5600 mAh.

Opladen gaat met maximaal 45 watt, waardoor de batterij volgens Samsung na 30 minuten laden voor ongeveer de helft vol zit. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar dit gaat met slechts 15 watt.

Voor het maken van foto’s zijn in totaal vijf camera’s aanwezig. Achterop zit een ‘traditionele’ camera-opstelling met een 200 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens. Laatstgenoemde kan 3x optisch inzoomen (zonder kwaliteitsverlies) en tot 30x digitaal zoomen. De twee selfiecamera’s hebben allebei een resolutie van 10 megapixel.

Zoals gezegd is het onduidelijk of de Galaxy Z TriFold ook in de Benelux wordt uitgebracht. Vanaf 5 december is het vouwtoestel in Korea verkrijgbaar, al maakt Samsung geen prijs bekend. Volgens eerdere geruchten hanteert de fabrikant een prijs van omgerekend 2100 euro.

Op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!