‘Deze Samsung-tablets verschijnen nog in 2023’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, is Samsung van plan om later dit jaar verschillende tablets uit te brengen. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Samsung-tablets in 2023

Samsung presenteerde onlangs zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones in de vorm van de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Het bedrijf heeft dit jaar echter meer voor ons in petto en zou ook verschillende tablets willen uitbrengen. Samsung-website GalaxyClub zegt te weten dat we drie tablets in de Tab S9-lijn kunnen verwachten. Dit zijn de:

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

De tablets zijn logischerwijs de opvolgers van de Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra, die begin 2022 verschenen. Het zijn overigens nogal prijzige apparaten: het instapmodel (de Tab S8) heeft een adviesprijs van 749 euro. Inmiddels is de tablet bijna 100 euro in prijs gedaald.

Voor mensen die minder willen uitgeven aan een nieuwe tablet, zou Samsung de Galaxy Tab S8 FE maken. Dit apparaat volgt de Tab S7 FE op, die alweer uit 2021 stamt. Over de tablet is nog niet zoveel bekend. Volgens een eerder lek zou de Tab S8 FE wel een MediaTek-processor, lcd-scherm en stylus-ondersteuning krijgen.

De verwachting is dat Samsung de vier nieuwe tablets in de zomer aankondigt en uitbrengt. Mogelijk gebeurt dit tijdens een Unpacked-evenement in augustus of september. Het is onduidelijk of Samsung dit jaar ook met een nieuwe budgettablet komt. Op dit moment is de Galaxy Tab A8 (minder dan 200 euro) behoorlijk populair.

Samsung Galaxy S23

Sinds begin vorige maand zijn de Samsung Galaxy S23-telefoons in Nederland verkrijgbaar. De toestellen volgen de S22-smartphones van vorig jaar op en hebben onder andere snellere hardware, betere camera’s en een nieuw design.

Via de linkjes hieronder ga je naar onze uitgebreide review, waarin we je alles vertellen over de vlaggenschepen. Bekijk ook de videoreview.

