Spotify zet vol in op luisterboeken 

Spotify wordt de laatste jaren steeds uitgebreider. Naast muziek en podcasts kun je ook al een tijd luisteren naar je favoriete boeken. Dat wordt vanaf nu een stuk uitgebreider.

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Spotify en luisterboeken

Precies drie jaar geleden begon Spotify met het aanbieden van luisterboeken aan zijn Premium-abonnees. Inmiddels kun je zo’n 800.000 audioboeken vinden in de catalogus van de streamingdienst. Op dit moment zijn er 22 markten die luisterboeken via Spotify aanbieden.

Voor het eind van dit jaar wil de streamingdienst in 180 markten actief zijn. In Nederland wordt boeken luisteren via Spotify ook steeds populairder. De maandelijkse luisteraars zijn in een jaar tijd gestegen met 49 procent en het aantal luisteruren nam met 24 procent toe.

Meer mensen laten luisteren naar boeken

Spotify wil met de uitbreiding van zijn luisterboekendienst niet alleen in meer landen beschikbaar zijn, maar probeert door uit te breiden ook het lokale aanbod van talen te vergroten.

Uiteindelijk moet de catalogus van audioboeken meer dan 120 verschillende talen bevatten. Binnenkort worden er meer audioboeken in het Spaans, Portugees, Italiaans en Pools toegevoegd aan de app.

Spotify wil studenten ook motiveren om meer naar boeken te luisteren. De streamingsdienst komt met een dienst genaamd Audiobooks+. Studenten kunnen hiermee extra luisteruren voor audioboeken aan hun abonnement toevoegen.

Vanaf 5 november wordt dit uitgerold in Ierland, België, Oostenrijk en Finland. In 2027 zou Audiobooks+ in meer landen beschikbaar moeten zijn. De Nederlandse student zal dus nog even moeten wachten.

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Page Match wordt een stuk slimmer

Spotify werkt daarnaast verder aan Page Match. Met deze functie kun je tijdens het lezen van een fysiek boek eenvoudig overstappen naar de audioboekversie en andersom. De streamers maakt hier gebruik van een nieuwe AI.

De nieuwste update maakt de functie nog slimmer. Het is straks mogelijk om de barcode van een fysiek boek te scannen. Spotify zoekt vervolgens uit welk paginanummer overeenkomt met het punt waarop je in het audioboek bent gebleven. Handig als je onderweg naar een boek luistert en thuis weer fysiek verder wil lezen.