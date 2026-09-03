Deze nieuwe toestellen van TCL zijn smartphone en e-reader inéén

TCL heeft twee heel interessante smartphones officieel gepresenteerd: de P80 Pro en de P80 Ultra. Beiden hebben een mat oled-scherm dat je met een knop kunt veranderen in een e-reader.

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TCL P80-serie officieel gepresenteerd

Je kunt natuurlijk een smartphone én een e-reader kopen, maar wat als je ze kunt verenigen in één toestel? Dat is precies wat de TCL P80 Pro en P80 Ultra, die vandaag officieel zijn gepresenteerd, voor elkaar proberen te krijgen.

De telefoons hebben een kleurrijk 6,83 inch-oled-scherm dat TCL ‘Nxtpaper’ noemt. Kort gezegd is het een mat display dat reflecties heel effectief tegengaat. Met een knop aan de zijkant kun je het scherm bovendien omzetten naar de ‘Max Ink’-modus. Dan heb je een e-reader voor je neus waarop je volgens het bedrijf zeven dagen lang boeken kunt lezen op een acculading. Deze modus schakelt bovendien de meeste notificaties uit en sluit apps in de achtergrond af.

De smartphones draaien op een MediaTek Dimensity 7400 Elite-chip. Dat is een middenklasser die voor prima prestaties zorgt zolang je geen zware games speelt. Daar zit 8GB werkgeheugen bij en 256GB of 512GB opslag. De accu heeft een capaciteit van 5800 mAh en laadt met 45 watt redelijk snel op.

Nu vraag je je vast af wat het verschil is tussen de Pro en de Ultra. Nou, beide telefoons hebben een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. De Ultra biedt daarbovenop nog een 50 megapixel-telelens met 3x optische zoom. Hij krijgt bovendien vier nieuwe versies van Android en zeven jaar beveiligingspatches. Bij de Pro krijg je slechts drie grote Android-upgrades.

De TCL P80 Ultra met 256GB opslag heeft een adviesprijs van 549 euro. Voor 50 euro meer krijg je 512GB opslag. Voor de Pro met 256GB opslagruimte ben je 429 euro kwijt. De variant met 512GB kost 499 euro.

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Binnenkort lees je op Android Planet een review van de TCL P80 Ultra, dus houd onze website goed in de gaten als je geïnteresseerd bent in dit toestel!

Normale TCL P80 is geen e-reader

Naast deze smartphone/e-reader-combinaties brengt TCL ook een normale P80 uit. Die heeft eveneens een 6,83 inch-oled-scherm, maar dan zonder de Nxtpaper-techniek. Met andere woorden: het is een normale telefoon. Hij draait op een iets tragere MediaTek 7300 Elite-chip en heeft een kleinere batterij van 5000 mAh.

De camera’s zijn hetzelfde als bij de Pro: een 50 megapixel-hoofdcamera en een 8 megapixel-groothoeklens. Ook het updatebeleid is gelijk: je krijgt drie nieuwe versies van Android en zeven jaar beveiligingspatches.

Voor de goedkoopste variant van de TCL P80 met 128GB opslag betaal je 349 euro. Als je drie tientjes extra neerlegt, beschik je over 256GB opslagruimte.

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