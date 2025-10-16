Binnenkort herstel je vergeten Google-wachtwoord via vrienden

Het wachtwoord van je Google-account kwijt? Dat hoeft binnenkort geen ramp meer te zijn. Tenminste, als je een vriend vertrouwt om binnen vijftien minuten te reageren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je Google-wachtwoord vergeten kan iedereen overkomen. Gelukkig kom je via noodoplossingen zoals een eenmalige sms vaak alsnog in je account. Maar wat als dat allemaal niet lukt, bijvoorbeeld omdat je je telefoon niet bij de hand hebt of je telefoonnummer niet meer klopt?

Dan is daar binnenkort een extra optie. Want Google werkt hard aan ‘Herstelcontacten’ (Recovery Contacts). Met deze functie kunnen gebruikers tot tien personen aanwijzen die zij vertrouwen om te hulp te schieten in het geval van een vergeten wachtwoord.

De uitrol van ‘Herstelcontacten’ is momenteel in volle gang, maar nog niet voor iedereen beschikbaar. Check of jij al herstelcontacten kunt instellen. Hier lees je alvast hoe het in zijn werk gaat.

Stuur maximaal tien personen die je vertrouwt een verzoek om je herstelcontact te worden; Dat doe je via deze link. Je herstelcontact heeft maximaal zeven dagen de tijd om je verzoek te accepteren. Let op: na acceptatie duurt het nog zeven dagen voordat je hem of haar ook echt als herstelaccount kunt gebruiken. Lukt inloggen op je Google-account niet? Neem dan contact op met een herstelcontact om een code te delen; Je herstelcontact krijgt nu een e-mail of notificatie van Google. Nu moet het herstelcontact binnen vijftien minuten die code verifiëren. Hiermee bevestigt hij of zij dat jij het bent die probeert in te loggen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google zegt dat de nieuwe methode veilig is en dat je herstelcontacten geen toegang krijgen tot persoonlijke informatie. Daarnaast geeft de techreus twee tips voor wie je moet selecteren als herstelcontact.

Kies iemand die je goed kent en echt vertrouwt, zoals een familielid of goede vriend

Kies iemand die in staat is om binnen vijftien minuten te reageren op je hulpverzoek

Niet iedereen kan herstelcontact worden. Zo zijn kinderaccounts uitgesloten van het worden en het toevoegen van herstelcontacten. Daarnaast kunnen Google Workspace-accounts en Google-accounts die zijn ingeschreven voor Geavanceerde beveiliging geen herstelcontacten instellen.

Werkt het instellen van herstelaccounts bij jou al? En weet je wie je hiervoor gaat vragen? We horen het graag van je in een reactie.