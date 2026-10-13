WhatsApp luistert naar jarenlange wens en werkt aan deze feature

Het is wellicht de meest gewilde functie die WhatsApp momenteel nog niet heeft: de optie om berichten in te plannen. Er wordt nu volop mee getest. Dit kun je er straks van verwachten!

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WhatsApp test (eindelijk) met berichten inplannen

We kunnen elke week over WhatsApp schrijven, want de bekende chat-app blijft maar nieuwe functies ontwikkelen. Vorige week meldden we al dat er sterk nagedacht wordt over de introductie van een apart tabblad waar je alle contacten vindt.

Deze week is er spannender nieuws, want de app is druk met het testen van een optie om berichten in te plannen. Daarnaast kun je instellen om media (foto’s en video’s) op een bepaalde datum in de toekomst te laten versturen. Dat heeft WABetaInfo ontdekt in versie 2.26.40.7. Deze functies staan al heel lang op het wensenlijstje van WhatsApp-gebruikers.

Het gaat om een project waar WhatsApp al maandenlang aan zou werken. Een beperkt aantal deelnemers van het bètaprogramma van WhatsApp mogen hier nu mee testen.

Zo gaat de functie werken

Zoals je wellicht verwacht, kun je berichten inplannen op een specifieke datum en tijdstip. Handig als je iemand alvast een fijne verjaardag wil wensen, zodat je het op de dag zelf niet meer kan vergeten. Het inplannen van berichten werkt zowel voor één-op-één-chats als voor groepsgesprekken.

De berichten die je inplant worden op het door jou gekozen tijdstip verzonden, zelfs als je apparaat op dat moment offline is. Ook linkjes, foto’s en video’s kunnen meegestuurd worden bij een bericht.

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Dit zijn de huidige beperkingen

Hoewel het fijn is om je appjes te voorzien van media, zit hier momenteel nog wel een limiet aan van één afbeelding of video per bericht. Ook is er een vaste termijn waarin het mogelijk is om iets in te plannen: op zijn vroegst 10 minuten vanaf het inplannen tot twee weken vooruit.

Zodra je een bericht hebt ingepland, wordt het weergegeven in een apart gedeelte op het chatinformatiescherm. Handig om je ingeplande appjes op elk moment te kunnen bekijken, beheren en verwijderen vóór verzending.

Bij groepen verstuurt WhatsApp een gepland bericht naar alle deelnemers die op het moment van inplannen lid zijn van de groep. Mochten er tussen het moment van inplannen en verzenden nieuwe mensen lid worden, dan krijgen die het bericht niet.