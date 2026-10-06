Toegang tot WhatsApp geweigerd? Let straks op deze waarschuwing

Een nieuw rapport verraadt dat WhatsApp aan een update werkt waarbij gebruikers met een te oud besturingssysteem mogelijk geen toegang meer krijgen tot de chat-app. Dit moet je daarover weten.

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Toegang tot WhatsApp geweigerd

Het idee is dat WhatsApp je niet meer gaat toestaan om in te loggen totdat je de software van je telefoon hebt bijgewerkt naar een nieuwere versie. Heb je dus een verouderd besturingssysteem op je Android-telefoon, dan krijg je een scherm te zien zoals in de afbeelding hieronder.

Dat heeft WABetaInfo onlangs ontdekt. Deze website doet regelmatig ontdekkingen in de broncode van WhatsApp-testversies over toekomstige functies. Niet alles wat daarin wordt gevonden, verschijnt uiteindelijk in de app. Toch geven dergelijke ontdekkingen wel een beeld van waar WhatsApp zoal aan werkt.

In de melding wordt haarfijn uitgelegd wat je moet doen voordat je weer kunt inloggen op je account. Zo moet je eerst in de instellingen van je telefoon duiken om te controleren of er een systeemupdate beschikbaar is. Nadat je de software hebt bijgewerkt, kun je opnieuw proberen in te loggen op WhatsApp.

WhatsApp wil veiligheidsrisico’s beperken

Op hetzelfde scherm lees je ook hoe je de huidige versie van het besturingssysteem op je telefoon kunt controleren. Handig als je dit niet precies weet. Om veiligheidsredenen lijkt WhatsApp gebruikers overigens geen enkele stap te willen laten overslaan.

Vermoedelijk is dit beleid zo streng zodat mensen met oudere versies van Android (en iOS) echt niet kunnen inloggen. Een ouder besturingssysteem vormt immers een groter risico voor de veiligheid van een account – en mogelijk ook voor de contacten van de gebruiker.

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De mogelijke aanscherping van de inlogvoorwaarden kan het hackers en andere personen met slechte intenties moeilijker maken om misbruik te maken van accounts op apparaten met een verouderde Android-versie.

Hoe dan ook, het is nog onduidelijk of de waarschuwing er ook daadwerkelijk komt. Verder weten we nog niet aan welke gebruikers WhatsApp de melding precies wil tonen en welke oudere versies van Android en iOS worden getroffen. De ontdekking is immers gedaan in een bètaversie van de app. WhatsApp vermeldt op een helppagina trouwens dat gebruikers minimaal Android 6 nodig hebben.