‘WhatsApp voegt straks eindelijk deze langverwachte feature toe’

Weet je nog vroeger op MSN of tegenwoordig op Messenger en Teams? Daar zie je in een apart tabblad wie van je contacten online is. Deze handige functie heeft WhatsApp momenteel niet, maar dat kan veranderen.

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WhatsApp test momenteel met de toevoeging van een apart tabblad met contacten. Dat is WABetaInfo te weten gekomen nadat de website maar weer eens gedoken is in een testversie (2.26.40.3) van de bekende groene chatapp.

Het idee is dat dit tabblad alle contacten toont en dat een groen bolletje achter een contact ‘verraadt’ dat iemand online is. Op WhatsApp betekent online zijn overigens alleen dat iemand de app heeft geopend en een werkende internetverbinding heeft. Het hoeft niet zo te zijn dat iemand daadwerkelijk aan het appen is.

Handige herinneringen voor verjaardagen

Zoals zichtbaar op de afbeelding hierboven, zie je onder ‘All Contacts’ aan het groene bolletje wie er online is. De contactenlijst toont ook herinneringen voor verjaardagen met een taart-emoji en de tekst ‘Vandaag jarig’ (of iets vergelijkbaars).

Die gegevens worden automatisch overgenomen uit de contactenlijst van de telefoon van de gebruiker. Als je dit handig vindt, dan is het slim om de verjaardagen van je contacten op te slaan in je adresboek, anders werkt de koppeling niet.

Onderaan het Contacten-tabblad heb je nog de optie om nieuwe mensen uit te nodigen voor WhatsApp. Al denken we dat die functie niet vaak nodig zal zijn, want bijna iedereen heeft de app al op z’n telefoon. Zo niet, dan is dat vaak een bewuste keuze.

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Niet van iedereen te zien of die online is

Bovenaan staat ook een zoekbalk, waarmee je iemand kunt vinden op naam, nummer of gebruikersnaam. De lijst met contacten kan worden gesorteerd op activiteit (met mensen die online zijn bovenaan) of op alfabetische volgorde. Mensen die hun status ‘laatst gezien’ hebben uitgeschakeld, worden uiteraard niet als online weergegeven.

Het tabblad is te zien in de nieuwste bètaversie van WhatsApp. Deze versie is via de Google Play Store beschikbaar voor gebruikers die zich hebben aangemeld voor het bètaprogramma. Het gaat dus om werk in uitvoering; de functie is niet voor iedereen beschikbaar en ook lang niet alle functies worden daadwerkelijk wereldwijd uitgerold.

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