WhatsApp laat je chats vergrendelen: zo houd je gesprekken privé

Meta heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de populaire berichten-app WhatsApp. Er is nu namelijk de mogelijkheid om privé- en groepsgesprekken te vergrendelen. Zo ben jij de enige die deze chats kan lezen. Check hier hoe het werkt.

Chatvergrendeling voor WhatsApp

Praat jij op WhatsApp over onderwerpen die je persoonlijk liggen? Bijvoorbeeld een appje aan je huisarts of geliefde. Dan kun je deze nieuwe WhatsApp-functie gebruiken om die chats af te schermen. Met de nieuwe chatvergrendeling-functie vergrendel je gesprekken gemakkelijk met vingerafdruk. Die is natuurlijk uniek voor jou. Zo is de kans een stuk kleiner dat je chats in verkeerde handen komen.

Het instellen van chatvergrendeling is zo gedaan. Je opent het gewenste privé- of groepsgesprek, drukt op de (groeps)naam en scrolt naar beneden. Daar zie je de optie voor ‘Chatvergrendeling’. Klik hierop en zet de schakelaar om. Je wordt nu gevraagd om je vingerafdruk ter verificatie in te voeren. Daarna is je gesprek vergrendeld.

Ga je naar het thuisscherm van WhatsApp (de pagina met al je chats), dan zul je zien dat er bovenaan de lijst een menu is toegevoegd. Door op dit ‘Vergrendelde chats’-menu te klikken en je vingerafdruk te scannen, kom je bij al je versleutelde gesprekken.

Goed om te weten is dat ook notificaties van de vergrendelde chats op je smartphone vergrendeld zijn. Je ziet dan niet langer wie het bericht heeft gestuurd en krijgt ook geen voorbeeld van de chat, totdat je deze hebt ontgrendeld. Ook moet je rekening houden met je gekoppelde apparaten, zoals WhatsApp Web op je tablet of laptop. Gesprekken die je op je smartphone versleutelt, worden nog niet op je gekoppelde apparaten vergrendeld.

WhatsApp rolt de functie nu uit, dus houd je smartphone in de gaten. In de toekomst brengt Meta ook de mogelijkheid uit om een uniek wachtwoord per chat aan te maken en voor het wel vergrendelen van gekoppelde apparaten.

WhatsApp-functies blijven komen

Meta is druk bezig met het uitbreiden van WhatsApp. De laatste maanden het bedrijf dan ook volop nieuwe functies uit. Zo is sinds deze maand het versturen van berichten vanaf je smartwatch mogelijk en gebruik je de chat-app op twee smartphones te gelijk.

