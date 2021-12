Xiaomi 12 (Pro) volledig gelekt: dit moet je weten

De aankondiging van de Xiaomi 12 laat niet lang meer op zich wachten. Van de Xiaomi 12 en 12 Pro is nu bijna alles bekend, want ook zijn afbeeldingen van de toestellen gelekt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Xiaomi 12 gelekt: design, specificaties en meer

Het was al bekend dat de Xiaomi 12 morgen (28 december) aangekondigd zou worden, maar nu zijn ook plaatjes van de smartphone verschenen. De afbeeldingen komen van Evan Blass (Evleaks op Twitter), een zeer betrouwbare bron als het om smartphonegeruchten gaan. We zien dat de Xiaomi 12 in verschillende kleurtjes verschijnt en verder een simplistisch design heeft.

Zo bestaat de hele voorkant uit het scherm, lijken de randen aan de boven- en onderkant even dun en zit er bovenin een klein gat voor de selfiecamera. Op de achterkant zien we een camera-eiland dat duidelijk uit de behuizing steekt. De opvolger van de Xiaomi Mi 11 heeft drie camera’s en een led-flitser. In het camera-eiland staat ’50MP’, wat betekent dat één of meer camera’s deze resolutie hebben.

Verder is het scherm van de Xiaomi 12 ‘slechts’ 6,28 inch groot. Anno 2021 is dit relatief compact, want de meeste Android-toestellen hebben een display van 6,5 inch of groter. Xiaomi’s keuze voor een kleiner scherm is fijn, want hierdoor is het makkelijker om de telefoon met één hand te bedienen. Vermoedelijk is hij ook een stukje lichter dan de meeste andere high-end smartphones, en al met al dus handzamer.

Xiaomi 12 Pro ook op komst

Ook de Xiaomi 12 Pro wordt morgen waarschijnlijk gepresenteerd. Zoals de naam al verklapt, is het toestel een stukje krachtiger dan de normale 12. Op Het Chinese sociale netwerk Weibo zijn afbeeldingen én specificaties van de Xiaomi 12 Pro verschenen. Hierdoor weten we precies wat we kunnen verwachten van het nieuwe vlaggenschip.

De Xiaomi 12 Pro ziet er ongeveer hetzelfde uit als de ‘niet-Pro-versie’, maar heeft wel grotere camera’s achterop. Dit duidt erop dat de telefoon zich moet onderscheiden door de fotografiemogelijkheden. Volgens de informatie heeft de smartphone drie lenzen van 50 megapixel: een hoofdcamera, groothoeklens en telelens. Laatstgenoemde zorgt voor 2x optische zoom, oftewel: je haalt het beeld twee keer dichterbij zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Onder de motorkap van de 12 Pro zou een Snapdragon 8 Gen 1-processor zitten. Dit is de snelste mobiele chip die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. Het toestel heeft naar verluidt ook een 4600 mAh-accu die supersnel oplaadt, dankzij de 120 Watt-oplader. Het draadloos opladen zou ook heel rap gaan (50 Watt), terwijl het bovendien mogelijk is om andere apparaten van stroom te voorzien door ze op de achterkant van de Xiaomi-smartphone te leggen.

Android Planet houdt natuurlijk al het Xiaomi-nieuws in de gaten en jou op de hoogte. Wil je niks missen? Check dan regelmatig onze website, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Vergeet natuurlijk ook niet om een kijkje te nemen op de Facebook– en Instagram-pagina.

Meer lezen over Xiaomi: