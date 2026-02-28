Xiaomi lanceert Pad 8 (Pro): rappe tablets met veel accessoires

Xiaomi brengt zijn Pad 8 en Pad 8 Pro naar Nederland. Het gaat om snelle tablets die zeer geschikt zouden zijn voor productiviteit. Je kunt er dan ook een stylus en toetsenbordhoes bij kopen.

Xiaomi Pad 8 (Pro) naar Nederland

Naast de Xiaomi 17-telefoons brengt de Chinese fabrikant ook twee nieuwe tablets naar Nederland: de Xiaomi Pad 8 en Pad 8 Pro. Ze hebben allebei een 11,2 inch-lcd-scherm met een hoge resolutie van 3200 bij 2136 pixels. Het display haalt een maximale helderheid van 800 nits en biedt een verversingssnelheid van 144Hz voor soepele beelden. De tablets hebben adviesprijzen van respectievelijk 449 euro en 599 euro.

In vergelijking met de Pad 7 en Pad 7 Pro zijn de nieuwe tablets ietsje lichter (485 gram) en dunner (5,8 millimeter). Toch zit er een grotere accu in van 9200 mAh, wat veel is voor tablets van dit formaat. De normale Pad 8 laadt op met 45 watt. Op de Pro gaat dat met 67 watt nog sneller.

Ook onder de motorkap zien we verschillen. De normale Xiaomi Pad 8 draait op een Snapdragon 8s Gen 4-chip. Die is al behoorlijk rap en geschikt voor de meeste games en het bewerken van foto’s. De Pro doet er met een Snapdragon 8 Elite, de allerbeste chip van vorig jaar, een schepje bovenop. Deze processor is nog een procent of 40 sneller.

Beide tablets verschijnen in drie varianten: de goedkoopste Pad 8 beschikt over 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. Je kunt ook kiezen voor 8/256GB of 12/256GB. Bij de Pro kies je uit 8/128GB, 8/256GB of 12/512GB.

De Pads verschijnen in de kleuren groen, grijs en blauw. De Pad 8 Pro is tegen een meerprijs overigens ook te koop met een ontspiegeld scherm, dat minder last heeft van reflecties. Erg handig als je vaak bij een raam werkt.

Veel accessoires

Xiaomi benadrukt dat de tablets zeer geschikt zijn voor productiviteit. Je kunt er een stylus bij bestellen, de Focus Pen Pro, die slechts 17,5 gram weegt en nauwkeurige tekeningen mogelijk maakt. Ook verschijnen er twee toetsenbordcovers waarmee je de apparaten omtovert in kleine laptops.

Ook nieuw: smartwatch, oortjes, tracker, powerbank

En nog is het niet klaar, want Xiaomi brengt naast de Pad 8 (Pro) ook een nieuwe smartwatch naar Nederland. De Xiaomi Watch 5 heeft een 1,54 inch-oled-scherm en draait op een Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1-chip. Opvallend is de voor een horloge zeer grote accu van 930 mAh.

De Watch 5 draait op Wear OS, een uitgebreid besturingssysteem dat niet erg zuinig met energie omspringt. Door die grote batterij kun je volgens Xiaomi toch zes dagen vooruit met het klokje. De adviesprijs bedraagt 299,99 euro.

Xiaomi lanceert daarnaast een 5000 mAh-powerbank, de Ultra Slim Power, van slechts 98 gram en 6 millimeter dik. Die kost 59,99 euro. Met de Xiaomi Tag, een bluetooth-tracker, raak je je spullen nooit meer kwijt. Je betaalt 14,99 euro voor één exemplaar of 49,99 euro voor een set van vier.

We sluiten af met de Redmi Buds 8 Pro, draadloze oordopjes die 69,99 euro kosten. Ze bieden volgens Xiaomi goed geluid en actieve ruisonderdrukking die tot 55 decibel lawaai tegenhoudt. De dopjes gaan tot 8 uur mee op één lading en met de oplaadcase meegerekend heb je in totaal 33 uur muziek op zak. Door de IP54-certificatie zijn ze goed bestand tegen regen.

